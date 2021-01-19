中国发改委：鼓励限购城市适当增加汽车号牌指标

中国国家发改委综合司司长严鹏程周二表示，国内新冠疫情散发不可避免会对消费构成扰动，去年12月消费数据已略有波动；中国将完善消费政策，有序取消一批行政性限制消费购买的规定，推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变，鼓励限购城市适当增加号牌指标。

据路透社报道，他在发改委例行发布会上并称，要促进家电等保有量大的耐用消费品更新消费，完善废旧家电回收处理体系，支持开展家电以旧换新活动，推动家电消费更新升级；要积极发展住房租赁市场，促进住房消费健康发展。

“最近这段时间，国内一些地方出现零星散发和新的局部聚集性疫情，又赶上临近春节假期传统消费旺季，消费市场不可避免会受到扰动，去年12月份社会消费品零售总额增速已经略有波动。”严鹏程表示。

他指出，相比去年，中国在常态化疫情防控方面已经积累了不少经验，防控措施更加科学精准精细，这将有效降低疫情对生产生活的影响。

严鹏程并称，中国将加大促进居民增收的力度，要通过稳定促进就业、完善社保、加大转移性支付、优化收入分配结构等，稳步提升居民消费倾向和能力；要加强市场监管，强化消费者权益保护，进一步营造良好的消费环境，让消费者放心消费；同时，要实施好更加科学精准的疫情防控措施，为居民消费创造条件。

中国国家统计局周一公布的数据显示，2020年12月社会消费品零售总额同比增4.6%，逊于路透调查预估中值5.5%，全年同比下降3.9%。统计局局长宁吉喆表示，中国12月消费增长有波动，是受个别地区疫情的影响。



