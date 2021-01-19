报告：中国GDP有望提前于2030年赶上美国

安联集团（Allianz）旗下贸易信用保险公司——裕利安宜（Euler Hermes）发表报告称，冠病病毒疫情危机可能加速将世界经济重心向东移到亚洲，预测到2030年世界经济重心将移至中国、印度及巴基斯坦的交汇；该行并预期，中国的GDP有望于2030年赶上美国，较原先预期提早两年实现。

根据路透社报道，裕利安宜亚太区高级经济师黄黎洋撰写报告指出，世界经济中心自2002年起已逐渐东移亚洲。展望未来，随着亚太区率先自冠病疫情中恢复过来，东移的速度可能较先前预期为快；预测到2030年，世界经济重心将落在中国、印度及巴基斯坦的交汇。

报告并指，中国将是后疫情世界的相对赢家，其GDP将较发达经济体领先两年（相比疫情前的长期走势）。中国较世界其他国家更早走出疫情，政府当局亦已作好长远规划。该行于2019年末原本预测，中国的GDP将于2032年赶上美国，但现时预测该目标可提早两年实现。

裕利安宜称，上述情况加上区内的自由贸易协定，将有助增强亚太区贸易一体化。区域之间的贸易占该地区总贸易的一大部分（2010年代平均为74%），且经济体之间的贸易互补性较高，这种情况可能会持续下去。而近期中国、日本和韩国等15国在内近期签署的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），亦表明该地区将继续和加强贸易一体化。

报告认为，中国、韩国、新加坡及日本将会最受惠于进一步的区域贸易一体化。从区内出口专业化、竞争力及贸易互补性来看，该四个国家的出口尤其具竞争力，且与区内其他地方互补。

这情况对政策制定者和企业的挑战，将是应对全球经济平衡逐渐转变，更具体来说就是中美竞争。对于许多经济体而言（特别是欧盟），其目标将是确立与亚洲的商业策略，同时保持与美国的同盟关系，使其能自亚洲区域一体化中受益。