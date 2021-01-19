调查指香港逾八成失业者对就业前景无信心

香港民主建港协进联盟（民建联）19日发布最新就业前景问卷调查指，82.8%受访失业人士表示没有信心可于短期内找到工作，反映新冠疫情冲击下经济持续滑落，市民对就业前景普遍悲观。

据香港中通社报道，民建联立法会议员郑泳舜向记者介绍，今年1月6日至17日，民建联随机电话访问541名18岁或以上在职市民，对比去年做过的两次问卷调查，发现失业半年至一年的受访者数量有大幅度增加，达45.9%。

民建联副秘书长颜汶羽介绍，不少受访者虽未失业，但收入持续减少，其中有39.2%受访者在过去一年内曾遭雇主要求放无薪假、停薪留职以及减薪；对于特区政府针对失业人士的支援措施，30.6%受访者不打算申请，47.7%受访者不知悉相关计划，而有六成受访者认为支援措施无帮助。

颜汶羽还说，无论失业或就业，63.3%受访者均表示非常担心及很担心工作前景会受到新冠疫情影响，63%受访者支持设立失业援助金。

郑泳舜期望特区政府尽快设立失业援助金，每月为失业人士发放6000港元（1028.88新元），援助期为六个月；还建议特区政府设立开工不足援助津贴，额外增加不少于10000个临时职位。临时职位的重点范畴包括抗疫及疫苗接种计划工作、洁净及环境卫生工作、线上体育训练课程等。

关于特区政府早前推出为失业、就业不足或放无薪假的职员进行专业知识与技能培训，并给予最高5800港元津贴，郑泳舜促请当局考虑为学员再增加津贴额，以协助失业学员应付基本家庭经济需要。