中国专家解读无症状感染者增多原因

中国多地近期冠病疫情反弹，其中无症状感染者数量大增的现象引发关注，有中国专家认为，这是因为政府更及时检测，检测量大而已，并非感染者绝对数量上升。

据《环球时报》报道，中国大陆前天新增本土无症状感染者104例，如何防控无症状感染者造成的传播成为受关注的话题。

报道称，专家普遍认为，大范围、高密度进行核酸检测，短时间内迅速筛查出大量还处于潜伏期的无症状感染者，而部分无症状感染者随后发病，最终转为确诊病例，成为左右当地疫情走势最重要的因素之一。

复旦大学公共卫生学院教授姜庆五昨天受访时表示，强大的核酸检测能力是筛出大量无症状感染者的主要原因，尽可能发现潜伏期的感染者也是控制疫情的关键因素。

一位不具名的专家昨天也说，最近频频报出无症状感染者，是因为政府通过更加及时的检测在他们还没有发病的早期就发现了这些无症状感染者，检测量大了而已，并非感染者绝对数量在上升。

此外，吉林省近日出现1传100+的超级传播现象，且这名超级传播者在进行传播时还处于无症状的感染潜伏期。

吉林省疾病预防控制中心应急办公室主任赵庆龙表示，这主要是该超级传播者被发现时处于感染早期，排毒能力较强。而且被感染的中老年人在密闭性较强的培训所内长时间暴露于高浓度气溶胶环境中，中老年人也不少有基础性疾病，免疫功能差，最终导致这场超级传播现象。

复旦大学附属公共卫生临床中心党委书记卢洪洲昨天也说，这次吉林超级传播的一个重要原因是民众放松了防护措施，比如不戴口罩。

此外，报道指出，无症状感染者隐秘性强、传播能力又不逊于确诊病例，成为临近春节时中国疫情防控一大难点。

对于如何防范被无症状感染者传染，河北疾控中心表示，普通公众最基本的做法仍是认真做好自身防护，少外出，不聚集，并加强健康监测，保持良好生活方式，提高身体免疫力。

河北疾控还建议，有条件者应积极接种流感和新冠疫苗。