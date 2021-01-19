香港官员料海洋公园获拨款后可自负盈亏

香港特区政府商务及经济发展局局长邱腾华19日说，海洋公园营运43年来大部分时间有收益，并可自负盈亏，惟中期扩展园区而负债54亿港元（9.26亿新元）和17亿港元利息；预计减轻公园债务负担后，公园“轻身上路”可以自负盈亏。

据香港中通社报道，特区政府18日公布海洋公园未来发展路向，并会在财政上提供协助，包括建议在4年内每年提供最多2.8亿港元的资金支持，和额外一笔16.7亿港元的非经常资助，以及免息、延迟偿还政府贷款等财政支持。

邱腾华19日在一个电台节目中说，相关拨款是专款专用，若园方财政回复稳健就可以终止。他指出，市民普遍赞同以保育教育为目的拨款予海洋公园，强调拨款有时效性，将来由园方自行靠乐园收入支持相关保育工作。

邱腾华说，山下园区引入外判营运者与海洋公园合作营运，仍需维持海洋公园特色，例如考虑在园区内表演、举办中小型演唱会或特色市集等。预计与其他室内商场相比有一定吸引力。

另外，香港特区立法会旅游界议员姚思荣当日亦在电台节目中说，特区政府建议的海洋公园重生方案合适。预计山下园区设施转为免费后，可增加人流，而租金能弥补门票收入，认为很多发展商有兴趣参与。但最重要的仍是山上园区的设计，要具有规模及前瞻性。