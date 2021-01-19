中国主权财富基金重组海外投资决策架构

中国1万亿美元的主权财富基金正在重组国际投资决策架构，以提高经营效率，并在全球投资组合中进一步提高非上市资产比重。

据彭博社报道，知情人士透露，中投公司本月早些时候组建了两个委员会，负责批准公开和非公开资产投资，取代子公司中投国际和中投海外原先职能重叠的部门。知情人士称，新的海外投资架构应可提供一个更加清晰的机制，来落实资产配置策略。

这一变化将帮助总部在北京的中投公司实现2018年设定的目标，到明年底把直接和另类投资比重提高至全球投资组合的一半。由于市场上涨，中投的债券和股票持仓价值攀升，令其限制对动荡的公开市场敞口的努力面临更多挑战。疫情和保护主义的抬头也加大了非公开交易的难度。

根据可查到的最新数据，截至2019年底，中投公司另类投资资产占比下降2个百分点，至大约42%，扭转了之前一年的升势。

中投公司通过电邮回复彭博时表示，“在工作实践中，公司通过不断优化运作模式，持续提升精细化管理水平，着力推动机构化投资能力建设，努力提高经营效率，旨在打造科学、有效的境外投资平台。”

根据2019年年报，中投去年年初设立了一个投资政策委员会，以更好地保障投资组合中的资产配置目标得到充分的落实。

咨询公司Z-Ben Advisors Ltd驻上海分析师汉德利（Harry Handley）说：“虽然从本身来看这似乎并非重大举措，但却是中投公司持续多年的大范围调整的一部分”，“这一新的变化料可进一步精简投资决策和资产配置过程。”

该基金的长期目标是扩大非公开市场投资，包括私募股权基金、房地产和对冲基金，从而获得更加稳定的回报。2007年成立以来，股票和债券是其早年主要的投资对象。2009年另类资产占比仅6%。

中投海外成立于2015年，以提高直接投资，而中投国际则负责其他资产，包括上市股票、债券、地产和私募股权基金。中投海外原先下设投资委员会，希望通过发行债券将资本提高至1,000亿美元。其融资计划几乎没有进展。

知情人士另外透露，中投海外的管理部门（包括法务和风控职位）也将解散，多个团队将会并入其他部门。

中投海外近期还经历了人才的流失，去年晚些时候有四名高管出走。先前离职的还包括中投海外副总经理张勍和前北美代表处首席代表马文彦。

汉德利认为，除了内部重组以外，过去几年中投所做的调整还包括更加着重设立双边联合投资基金（例如与高盛合作成立的私募股权基金）以及与外部合作伙伴加强合作和知识分享，这些都有助于实现提高另类资产比重的目标。

他说：“这些变化意味着，到2022年底，中投的投资组合、内部结构和程序将与2018年目标最初设立时大不相同”，“距离实现该目标也将不再遥远。”