云南省委原书记秦光荣被判七年

在2014年云南官场地震中落马的云南省委原书记秦光荣今日（19日）被判有期徒刑七年，并处罚金人民币150万元（30.77万新元）。

据人民日报客户端报道，四川省成都市中级法院1月19日公开宣判秦光荣受贿案，对秦光荣以受贿罪判处七年，并处罚金150万元。秦光荣当庭表示服从判决，不上诉。

法院查明：秦光荣在2003年至2014年期间，利用担任省长、省委书记等职务上的便利，为有关单位和个人在工程承揽、股权转让、职务提拔调整等方面谋取利益。秦光荣在2000年至2018年期间，直接或通过其亲属非法收受他人财物共计折合人民币2389万余元。

秦光荣之后在2019年4月6日主动投案。

法院认为，秦光荣的行为构成受贿罪，数额特别巨大，不过其具有自首情节，受贿款物已全部追缴，认罪悔罪，对其予以减轻处罚。

秦光荣是中央纪委国家监委发布的第一个投案自首的原省部级一把手。国家监委对秦光荣提出了从宽处罚的建议，检察机关对秦光荣构成自首、可以减轻处罚的意见予以认可。法庭遂作出上述判决。

秦光荣生于1950年，1975年湖南衡阳师范专科学校中文系学习后，从湖南师范学院零陵分院政工科干部起步，他在老家湖南零陵（现永州）工作了10多年，做到零陵地委书记。

秦光荣1993年离开零陵，任长沙市委书记。44岁时当选湖南省委常委，迈入省部级官员序列。他1999年调任云南省委常委、政法委书记，自此在云南工作了16年。2001年10月，白恩培由青海省委书记调任云南省委书记，和秦光荣开始共事。同在2006年11月，云南省委换届，白恩培当选为省委书记，秦光荣当选为省委副书记。

秦光荣2007年初去代转正担任云南省省长，白恩培与秦光荣两人开始党政搭档，主政云南五年时间。2011年8月起，秦光荣接替白恩培担任云南省委书记，白恩培调任全国人大环境与资源保护委员会副主任委员。

2014年，云南官场地震，副省长沈培平、昆明市委书记张田欣、高劲松、省委原书记白恩培相继落马。秦光荣10月14日被免去云南省委书记职务，原省长李纪恒继任省委书记。