中国传向乌克兰采购400台飞机发动机

乌克兰航空公司马达西奇（Motor Sich）近期与一家名称不详的中国公司签署了合同，将向中国提供400台AI-322发动机，合同总价值约为8亿美元（约10.63亿新元）。

乌克兰媒体《防务快报》（Defense Express）网站1月15日报道称，这400台AI-322将被应用于中国JL-10（或称L-15）高级教练机。

据悉，JL-10是中国第一款比照西方标准研制的高级教练机，其部分型号被认为具备实战能力，可以作为二线空军或在一些小国作为战斗机使用，部分性能甚至被认为已经达到了JF-17“枭龙”战机的标准。

JL-10目前所配用的AI-322发动机却完全仰赖于马达西奇公司的供应。由于乌克兰政府的亲美政治倾向，中乌之间的这一类涉军项目很难避免美国方面的制约。

早在2020年8月就发生过类似事件，当时中国为弥补本国航空发动机技术的缺陷曾试图收购马达西奇公司，然而相关计划很快就在美国的干预下被乌克兰反垄断机构遏制。当时中方出面洽谈的的北京天骄航空产业投资公司，其甚至在1月14日起还被美国商务部列入了军事终端用户（MEU）清单。

为此，中国很早就试图自行研制出一款适用于JL-10的国产发动机，代号为“岷山”。然而，相关工作被认为要到2025年才能完成，甚至于有该项目已经被下马的传言。

同时，俄罗斯、乌克兰等多国的航空专家也都表示不甚看好“岷山”发动机，认为“岷山”发动机将很难够研制成功，即便是成功地研制并应用，其性能也会与AI-322相差较远。

对此有分析指出，中国之所以向乌克兰采购AI-322航空发动机，一方面或许真的是发动机技术尚未到家，另一方面则是为了向马达西奇公司输血，保证其可以正常运转。

由于马达西奇在民用市场上竞争力低、军用市场本身就较小等原因，该公司虽技术雄厚却长期处于分崩离析的边缘。如果中国还希望收购马达西奇，就不可能放任其走向毁灭。即便只是为了避免俄罗斯航空工业漫天要价的可能性，马达西奇也很有必要继续存在。而这8亿美元的订单，足以让马达西奇正常运转数年，而不至于破产乃至被肢解。