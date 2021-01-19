川冀辽三省推迟今年省级两会

中国各省份将陆续进入今年的省级“两会”时间。不过，有部分省份在省级“两会”召开之前调整了会议时间，最新一例来自四川。

据川观新闻微信公众号1月19日下午消息：1月19日，四川省人民代表大会常务委员会发布《关于推迟召开四川省第十三届人民代表大会第四次会议的公告》，原定于2021年1月29日召开的四川省第十三届人民代表大会第四次会议推迟至1月30日在成都召开，会议建议议程不变。

另外，1月19日召开的政协四川省第十二届委员会第44次主席会议决定，原定于2021年1月28日召开的中国人民政治协商会议四川省第十二届委员会第四次会议推迟至1月29日在成都召开，会期四天。会议建议议程不变。

此前，河北、辽宁已经决定将省级人代会的日期推迟。

1月11日，河北省十三届人大常委会召开主任会议，决定推迟召开河北省第十三届人民代表大会第四次会议，具体开会时间另行决定。据《河北日报》报道，会议指出，当前该省正处于遏制疫情蔓延、打赢疫情防控歼灭战的关键时期，为全力保障当前疫情防控工作需要，切实保障人民群众生命健康安全，有必要适当推迟召开省第十三届人民代表大会第四次会议。

1月12日，辽宁省十三届人大常委会主任会议也决定，适当推迟召开辽宁省第十三届人民代表大会第五次会议，具体开会时间由省人大常委会主任会议另行决定。

河北省第十三届人民代表大会第四次会议原定于2021年1月21日在石家庄召开；辽宁省第十三届人民代表大会第五次会议原定于2021年1月20日在沈阳召开。