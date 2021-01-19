下午察：河南济源市委书记的一巴掌打出了什么？

常住人口不足百万、河南省唯一省辖市济源在刚过去的周末成为中国网络上最火热的地区。全因该市市委书记张战伟被实名举报在食堂掌掴市政府秘书长翟伟栋。举报人自称是翟伟栋的妻子尚娟。

举报帖文指翟伟栋去年11月11日与其他市领导在机关食堂角落里吃早餐时，被张战伟掌掴。

张战伟当时质疑翟伟栋没有资格在该处吃饭，双方过后发生口角，最后发生“掌掴”事件。

此前一直不愿回应的翟伟栋昨天（18日）告诉上游新闻，承认相关帖文是其妻子发的，但称自己毫不知情，也已让妻子删帖。目前微博账号“济源市尚娟”发布内容已清零，举报内容也已被删除。

河南省纪委工作人员同日表示，接到了济源市委书记“掌掴”市政府秘书长一事的反映，已转给相关部门处理。

翟伟栋之妻尚娟1月16日在微博上实名举报此事，引起舆论热议。（互联网）

打人根源是官本位思维

中国官场中上级对下级官员施加暴力殴打事件，较少在媒体上曝光。因此每次出现类似事件，总能吸引大众目光，而且此次更为特殊的是，被打的一方在网上实名举报，令事件更加充满戏剧冲突与火药味。

新华社在“新华视点”官微上评论，人们高度关注“掌掴”事件，从一个侧面折射出对干部耍官威、搞特权现象的深恶痛绝。

评论还说，在一些地方，个别领导干部官气十足、以权压人，“一把手”俨然成了“一霸手”，扭曲了一方政治生态，并警告“有权不可任性，妄为不得善果，为政者当警之！”

无论事发经过如何，级别更高的张战伟在公开场合掌掴属于下级的翟伟栋，不仅有失风度，更是对社会造成负面示范。

俗话说“官大一级压死人”，张战伟的举动反映出他内心或许认为，自己的官职赋予了自己可以通过掌掴这一侮辱性极强的出格行为惩戒下级的合理性。

说白了，这其实是一种官本位的特权思想。

北京大学公共政策研究中心、廉政建设研究中心副主任庄德水去年9月在接受中共中央纪委国家监委网站采访时就曾表示，党员干部打人的根源是官本位思想作祟。

他分析，从表面上看，官员只是因为一些鸡毛蒜皮的小事发生争执进而动手，其背后的思想根源是，这些党员干部往往认为自己的地位高于他人，以至于当他们个人的需求得不到满足时，就会习惯用官本位的思想和方法处理。

掌掴暴露出党、政一把手不和？

另一方面，也有舆论对事件举报的时间点存疑，认为事件发生在去年11月11日，但翟伟栋的妻子却在时隔两个多月后在社交媒体上实名举报，目的显然是要利用舆论的力量向张战伟施压。

与此同时，河南省十三届人大四次会议18日在省会郑州召开。据济源市政府官网17日消息，济源代表团已经提前报到，张战伟主持召开第一次代表团会议和党员代表会议。

因此，有舆论猜测尚娟在这个时间点公开举报，是要趁张战伟等市领导不在济源时让舆论趁机发酵，让率团在郑州开会的张战伟难堪。

《中国新闻周刊》引述一位接近当地官场的人士说，张战伟和翟伟栋之间“不是一朝一夕的矛盾”。一位不愿具名的反腐专家分析称，冰冻三尺非一日之寒，这可能和当地政治生态有一定关系。

也有分析猜测，张战伟的一巴掌或许是在“隔山打牛”，打得不只是市政府秘书长翟伟栋，更是要让济源市长石迎军难堪，暴露出济源市官场权斗的冰山一角。

这是因为市政府秘书长主要是服务市长，某种程度上相当于市长的大管家。从翟伟栋许多公开活动和信息看，基本都与济源市市长石迎军同台。

因此，张战伟去年11月明面上是掌掴翟伟栋，其实也让石迎军丢了面子。这是否反映出济源市党政一把手之间存在不和，有更深层次的矛盾，值得进一步关注。

有舆论认为张战伟打的不仅仅是翟伟栋，也是济源市长石迎军的面子。（互联网）

一巴掌打断两人的政治生涯？

讽刺的是，在“掌掴”事件隔天，张战伟在调研翟伟栋任职的济源示范区管委会办公室党组工作时还强调，要涵养政治生态，坚决反对官僚主义、个人主义、本位主义。

两个多月后，张战伟却成为济源市开年来最大的政治风波中心。

1963年出生的张战伟今年58岁，担任济源市委书记近五年。按照惯例，应该是属于准备交班、退居二线的年龄。而51岁的翟伟栋被当众掌掴，也脸面尽失。无论此事最终调查结果如何，两人接下来的政治生涯很可能被这一巴掌“打断”。

