举报济源市委书记打人 市政府秘书长妻据传被停职

中共河南济源市委书记张战伟掌掴市政府秘书长翟伟栋致其心脏病发事件引发舆论热议。网传举报人、翟伟栋的妻子尚小娟被所在公司停职，但另有网传文件称，该公司澄清这是“不实信息”。

据《山东商报》报道，今天（19日）一份豫港（济源）焦化集团有限公司关于“对公司党委委员、工会主席尚小娟同志处理意见”的文件在网上流传。

文件内容显示，尚小娟因为在网络上发布有关济源示范区主要领导负面影响的言论，公司党委认为其行为造成极大的不良影响，损坏了济源示范区整体对外形象，决定停止尚小娟所有职务，停职期间所有工资、补助暂停发放。

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报道说，豫港焦化公司办公室一工作人员表示，尚小娟确实是其公司工会主席，但是对于该文件所指“尚小娟”是否为举报市委书记的“尚娟”，该工作人员表示这是公司领导的事情，不方便对外透露。

企查查信息显示，济源焦化成立于1997年，法定代表人为卫存生，位于济源市西一环南路，所属行业为燃气生产和供应业，中外合资企业。

不过，网上很快又流传一张附上豫港焦化公司盖章的声明，否认尚小娟被令停职的传闻。文件称，网传关于对公司党委委员、工会主席尚小娟的处理意见文件截图，“系不实信息，特声明”。

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1月16日，一位“济源市尚娟”微博博主发帖，实名公开举报河南济源市委书记张战伟掌掴济源市政府秘书长、济源示范区管委会办公室主任翟伟栋，自己为翟伟栋妻子。

尚娟称去年11月11日早晨，翟伟栋与其他市领导在机关餐厅角落里吃早餐时，被张战伟掌掴。尚娟在帖子中还称，此事诱发了翟伟栋的心脏病。她作为翟伟栋的妻子，倍感痛苦与煎熬，因此实名公开举报张战伟，“希望还我丈夫一个公道，不能让老实人受欺负。”此事一出，立即引发舆论关注。