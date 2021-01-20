拜登团队成员暗示 将沿用强硬对华路线

美国当选总统乔·拜登的内阁提名人选周二（19日）暗示，新政府将部分沿用特朗普对中国的强硬经济政策，有官员表示将打击“滥用”贸易行为，禁止进口新疆维吾尔少数民族地区生产的产品。

据彭博社报道，拜登提名的财长人选耶伦（Janet Yellen）在提名确认听证会上说，美国“准备动用全部手段”应对中国“倾销产品、设置贸易壁垒和非法补贴企业”等行为。

美国国务卿人选布林肯（Antony Blinken）表示，他同意特朗普政府对于新疆的说法。他向参议院外交关系委员会说，美国应禁止进口新疆生产的商品，并禁止向参与侵犯人权行为的公司出口。

鉴于美国国会两党都迫切希望就窃取知识产权及不公平贸易行为惩罚中国，预计拜登上台后的中美关系仍将面临紧张局势。拜登上月向《纽约时报》说，不会就特朗普对价值3500亿美元（4647.23亿新元）中国进口商品施加的关税立即采取任何行动。

耶伦说，美国将寻求“与我们的盟国合作，而不是单打独斗”解决中国这些问题，或可以理解是指特朗普对中国单方面加征关税。

耶伦表示：“中国显然是我们最重要的战略竞争对手。”她说，美国还应该寻求通过投资基础设施和研发来增强自身经济实力，正如拜登不久将提出的那样。

拜登提名的国家情报总监人选海恩斯（Avril Haines）周二也发出类似观点。她在参议院情报委员会的确认听证会上说，希望利用情报更好地支持打击中国“不公平、非法、挑衅、胁迫的行动以及侵犯人权行为”的工作。

特朗普及其政府向中国商品加征关税，以就知识产权窃取行为惩罚中国，而中国否认这种指控。特朗普还以财政部制裁机制为利器，就香港问题惩罚中国官员。

耶伦称，制裁将在很大程度上仍然是财政部的重要手段。她没有详细介绍拜登政府将如何对待中国关税。

若耶伦接手财政部，还需就是否拆分中国科技公司做出定夺。特朗普政府以国家安全为由要求字节跳动剥离TikTok美国业务，成为去年这方面最引人注目的案子。

在任期最后几周，特朗普将多家中国“涉军”公司纳入投资禁令。拜登团队必须决定是改弦更张，还是沿着特朗普设定的强硬路线前进。