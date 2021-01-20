花旗：全球富人争相抛售阿里股票

花旗集团的私人银行称，中国开始调查亿万富翁马云的阿里巴巴涉嫌垄断后，富有的投资者争先恐后地抛售这家互联网巨头的股票。

据彭博社报道，花旗私人银行的Lab for Family Offices在周二（19日）发布的一份报告中说，有关调查的报道浮出水面后，该行“大量”超级富有的客户减持或平仓了阿里巴巴。该报告指，去年下半年中国股市一度从花旗最富有的客户吸引了大量资金。

阿里巴巴曾被誉为中国经济繁荣的推动力和技术实力的象征，但这家吸引了亿万用户的公司对中国日常生活的几乎方方面面都有着影响，因而与包括腾讯在内的竞争对手受到了越来越大的监管压力。去年，同为马云旗下的蚂蚁集团350亿美元（464.72亿新元）的IPO被嘎然叫停，推动阿里巴巴在美国上市的股票自11月初以来下跌了约五分之一。

中国央行副行长陈雨露上周说，蚂蚁集团正在按照监管要求抓紧制定整改时间表，业务整改的同时也要其保持业务的持续性，并确保对公众金融服务的质量。彭博社评论说，这一表态凸显北京控制马云业务的决心，但没有提供任何线索表明公司需要做到何种程度才能安抚当局。彭博亿万富翁指数显示，马云520亿美元的财富中超过四分之一来自蚂蚁集团。