孙春兰：要汲取宗教活动导致疫情传播的教训

针对当前河北的冠病疫情，中国国务院副总理孙春兰强调，要“汲取宗教活动导致疫情传播的教训”，暂停宗教场所、聚会点聚集性宗教活动。

据新华社报道，孙春兰15日至18日在河北省调研疫情防控工作。她也提出要认真总结一年来疫情防控经验，形成防控工作模板，运用互联网等技术手段，提高信息化水平，提升防控工作成效。

此前有舆论称和本次疫情起源之一是河北当地农村地下教会聚会，多人聚集的宗教活动导致疫情扩散。同时，地下教会未得官方认可的属性也令参与者不愿公开自己的身份及行踪，令疫情溯源增加困难。

不过石家庄当局否认这一说法，该市民族宗教事务局局长李占领本月9日在河北疫情防控记者会上指出，疫情暴发前确实有信教群众有过聚集活动，这与其他聚集活动一样，容易造成疫情扩散，但目前没有证据表明疫情源头同宗教聚集有直接关系。

石家庄出现疫情后，已立即暂时关闭所有宗教活动场所，暂时停止一切宗教活动。

孙春兰此次警醒要汲取相关教训，虽然未明确是何处的宗教活动导致疫情传播，但也令河北农村的地下教会再次进入舆论视线，同时显示出中国官方已经关注宗教活动可能对疫情传播所带来的影响。

孙春兰在调研时也指出，这次疫情传播源头调查尚未取得突破，要强化疾控机构与公安、工信等部门的协作，提高流调溯源的能力和效率。

孙春兰此次也实地考察疫情严重的石家庄市藁城区。她强调，要压实“四方责任”，推动党中央、国务院决策部署落地落实，坚决防止疫情输出，尽快阻断疫情传播，确保人民群众度过安定祥和的春节。

目前河北省每天新增报告感染者都是在隔离点和管控小区主动筛查发现，处于可控范围，但这次疫情感染人数较多，疫情防控到了关键时候。孙春兰指出，要继续加强环京、环省和省内重点地区的交通管控，对中高风险区域加密核酸检测频次，做好流出人员通报协查。

同时，也要设立货物中转站，组织电商、超市和基层干部、志愿者等做好社区采购配送，妥善解决外地滞留人员生活问题，做好困难群众兜底保障。进一步规范隔离和转运，做好安全防护和组织衔接，充实隔离点医务力量，加强医学巡查，避免交叉感染。

对于近日隔离期满村民将解除隔离，孙春兰要求按照专门方案，周密做好住所和环境终末消毒，经过专业评估后方可入住。加强核酸检测质量控制，依法惩处弄虚作假。