马云好友“钱多多”遇袭案 缉凶悬红增至1300万

人称“钱多多”的大陆富豪钱峰雷，去年11月与友人在香港湾仔皇朝会外被三名黑衣刀手砍伤。钱峰雷一度登报悬红1000万元（港元，下同，约171.3万新元）缉凶，但事隔两月凶徒仍逍遥法外。

他今天（20日）再刊登额外悬赏通告，通过警方增加悬红300万元缉凶，即合共1300万元赏金。

据《星岛日报》报道，今天的通告中钱峰雷指自己是正当商人，与人无仇无怨，无故被袭，现作出额外悬赏，通过警方发出300万元的悬赏金额，追缉凶徒，还他和朋友一个公道。

据警方悬赏消息显示，任何公众人士如在悬赏通告有效期内（至2022年1月17日）报讯，使凶徒落网并遭受满意检控，可由警方决定全数获得或按比例分配赏格。通告内的“满意检控”应理解为，被捕者须在香港特别行政区的裁判法院、区域法院或高等法院原讼法庭就所处理之案件作出答辩。

44岁钱峰雷为阿里巴巴创办人马云好友，他在通告中表明悬赏属私人性质，任何人士如能成功按该通告，从警方获得该通告内所指的全数或按比例分配300万元赏金，他将额外提供1000万元满意检控，或按警方所批分配比例作额外赏格。任何人若能领取相关的悬赏，钱峰雷会通知代表律师，在代表律师与警方确认能取得悬赏人士之身分后，七天内向领赏人发放应得的额外赏金，所有资料绝对保密。