PRADA终止与郑爽所有合作关系

普拉达(上海)公司周二发布官方微博称，PRADA集团已终止与中国女演员郑爽的所有合作关系。

近期因被曝光“代孕又弃养”，郑爽在中国国内网络媒体上被热烈讨论。她通过微博公开回应称，这是她最伤心和私密的事情，但被“别有用心的一步一步曝光”。

普拉达本月稍早才刚刚宣布郑爽为其品牌代言人。

普拉达此前在港交所发布的公告显示，2020年下半年，冠病疫情对零售渠道的影响收窄至平均-6%（按固定汇率）。欧洲及日本因旅客流量不足而受到影响，而美洲、中东、俄罗斯以及最重要的是亚太地区则录得良好表现，特别是中国，有得52%增长。

公告并称，2020年下半年，尽管受到持续店铺关闭（占平均9%店铺网络）影响，但销售逐渐复苏，最终在当年12月份的零售销售全面恢复到2019年水平。

央视新闻也在周二（19日）发表评论称，前有代孕妈妈遭“退货”，后有某明星疑似代孕欲弃养，曝光录音中“打也打不掉，我都烦死了”更令人愤怒。

中央政法委旗下微信号“长安剑”也发文谴责，点名郑爽代孕弃养风波，批评她“钻法律空子”，警告这绝不是无辜。

长安剑指郑爽的回应中通篇强调自己没有违法，丝毫没有任何悔过、道歉的意思。

文中强调，代孕行为在中国法律中是被明确禁止的。把女性的子宫当作生育工具，把新生的生命当作商品买卖，甚至可以随意丢弃，这条隐秘的黑色产业链打着法律的擦边球，不止损害女性健康、物化剥削女性，更是践踏公民权益、败坏人伦道德。作为中国公民，因为代孕在中国被禁止，就钻法律空子就跑去美国，这绝不是遵纪守法。

长安剑警告，避重就轻也改不了事实真相。生命不是冷冰冰的金钱交易，抑或任凭喜好决定生死的物件，而是身为父母不能不负的责任和义务。作为父母，感情甜蜜就愿意共同抚养，关系破裂就选择丢弃孩子，“这绝不是个性”。