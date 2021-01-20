美国务卿提名人布林肯：特朗普对华强硬正确

美国当选总统拜登提名的国务卿布林肯（Anthony Bliken）当地时间周二（19日，新加坡时间20日凌晨）表示，他认为特朗普对中国采取更强硬态度“是正确的”，尽管他并不同意特朗普的所有做法。

据路透社报道，布林肯在参议院外交关系委员会举行的其国务卿提名确认听证会上表示，“毫无疑问”，所有国家中，中国对美国构成了最重大的挑战。他还说，他认为有建立针对中国的两党政策的非常强大的基础。

当被问及他是否同意即将离任的国务卿蓬佩奥对中国正在对穆斯林少数族裔进行种族灭绝的评估时，布林肯回答：“这也是我的判断。”

据德国之声报道，布林肯说：“我认为我们的观点非常一致。把男人丶女人和儿童强行送进集中营，中国政府此举实际上是想把他们再教育成中共意识形态的信徒，这些行为都说明了他们努力执行种族灭绝。”

当被问及他出任国务卿的前30天将如何应对时，布林肯说：“我认为我们应该确保我们不从新疆进口与强迫劳动有关的产品，我们需要确保我们不出口可能用于进一步镇压维吾尔人的技术和工具。这是我们能起步的地方。”

中国驻华盛顿大使馆没有立即针对此事做出评论，但上周中国大使馆驳斥了一份美国国会的相关报告。该报告称新疆“正在发生危害人类罪，可能还有种族灭绝罪”。中国大使馆称这种说法是“谎言”。

布林肯表示，将于周三就任的总统当选人拜登将坚守美国确保台湾有自卫能力的承诺。

他还表示，他希望看到台湾在世界上发挥更大的作用。布林肯称，在不需要以国家身份就能加入的国际组织中，台湾应成为一份子，而在其他需要国家身份的国际组织中，台湾应“有其他参与方式”。

布林肯说应该考虑华盛顿自身与台湾的接触，他并提到现任国务卿蓬佩奥放松对美台湾官方往来限制的举措。

布林肯说，中国国家主席习近平领导下的中国放弃了数十年来的“韬光养晦”战略。

“他们更加坚定地表明自己寻求成为世界上领先的国家，制定规范、制定标准的国家，并提出他们希望其它国家和人民追随的模式。”