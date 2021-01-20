中国国有大行新一轮高管变动 中行行长王江回归建行补缺

中国国有大行再度涌现新一轮高管人事变动潮。继此前建设银行行长刘桂平出任中国央行副行长、工商银行行长谷澍接任农业银行董事长后，中国银行行长王江亦回归建设银行，补位空缺两个多月的行长一职。

路透社引述两名消息人士，指周二（19日）上午中行董事长刘连舸和一众中行员工在总行大楼里送别王江；随后建行内部召集会议，宣布王江出任建行党委副书记。在走完相关流程后，王江将正式出任建行行长。

“王行长基层经验非常丰富，对银行各个业务条线的工作内容也非常熟悉。”一位中行总行人士对路透表示。

另有数位中行员工也用“专业”、“务实”等语汇形容王江，“就是待的时间太短。”

公开信息显示，王江出生于1963年7月，在1999年至2015年的十余年间，在建行从山东省分行信贷风险管理处副处长做起，一路升至上海分行行长。

在短暂担任交通银行副行长职务后，其于2017年7月至2019年11月期间，在中国东部经济大省江苏省担任副省长，成为当年“金融副省长”流动潮中的一员，亦积累了其再上一个台阶的履历。2019年12月，王江正式出任中行行长。

目前，建行高管团队包括董事长田国立，吕家进、纪志宏、王浩、张敏四位副行长，以及首席风险官靳彦民、董秘胡昌苗。

王江去职后，中行高管团队包括董事长刘连舸，王玮、林景臻、郑国雨三位副行长，以及首席信息官刘秋万、风险总监刘坚东和董秘梅非奇。

中国央行去年11月中旬召开中层以上干部会议，中组部相关领导到场宣布，建设银行原党委副书记、副董事长、行长刘桂平正式出任央行党委委员、副行长。而本月初，农行董事会公告称，选举谷澍为该行董事长；今年54岁的谷澍亦成为中国四大国有银行中最年轻的董事长。

近年来，中国银行的管理层变动频繁，为各家国有大行输出了多位一二把手：现任建行董事长田国立此前为中行董事长，现任工行董事长陈四清曾在中行工作20余年；现任农行行长张青松、邮储银行董事长张金良也都曾是中行老将。

不过，国有大行一二把手的调动，其影响或许没有外界想象那么大。

“银行体系管理机制整体较为完善，日常经营多由部门这一层级的管理为主，”一位国有大行人士透露，行领导的决策都由执委会决议，即使人员出现变动，也总体会按照之前的决议继续执行。

“而且，中国大型央企、国有企业的‘关键人物风险’一直都比较低。”该人士续称。

不过，不管是中行还是建行，其业务发展均面临一定挑战。

中行于2020年4月遭遇油价黑天鹅，在“原油宝”事件中最终损失达到60至70亿元（人民币，下同，约12.3亿至14.3亿新元）；年底，中国银保监会对中行开出5050万元的罚单，并处罚了中行核心部门全球市场部的两任总经理及相关负责人。

作为中行内部的明星部门，全球市场部持续面临骨干人才流失之痛，在“原油宝”事件重击后，如何重建相关机制体制、重塑中国乃至全球市场地位和声望，或是该行高层重要考量之一。

同时，海外疫情仍肆虐，作为最早迈开国际化步伐、海外资产比重较高的中资银行，中国银行海外资产质量及业务拓展均承压。

对于建行而言，其近年来发展较快且大有赶超“宇宙行”工商银行之势，但作为与房地产行业联系最为紧密的大行，在中国决策层对房地产金融频念“紧箍咒”的背景下，建行如何调整资产摆布、在稳杠杆背景下寻找另一业务发力点，亦考验其管理层的能力和智慧。

去年底中国央行和银保监会联合出台新规，对银行业涉房贷款集中度制定指标上限。六大国有商业银行中，仅有建设银行和邮储银行的个人住房贷款占比（分别为34.4%和33.6%）超过32.5%的上限。

去年10月，深圳银保监局即向建行深圳分行开出五张罚单，罚没金额超850万元，其中三张涉及向房地产领域违规放贷。