近六成欧洲受访者认为中国将领导世界

欧洲智库欧洲对外关系委员会（ECFR）1月19日发布的民调报告显示，多数欧洲人认为，美国的政治体制已经破裂，经过美国总统特朗普四年执政后的美国已不可信任，而中国将在10年内超过美国、领导世界。

据英国《卫报》报道，这份民调去年年底访问了11个欧洲国家的15000人，结果发现，在特朗普担任总统之后，欧洲人对美国的态度发生了转变，不愿在潜在的国际争端中支持华盛顿。比如，11个受访国家中，每个国家至少有一半的受访者认为，他们的政府应在中美之间的任何冲突中保持中立。不超过40％的受访者表示，他们将支持华盛顿反对俄罗斯。

欧洲智库欧洲对外关系委员会董事会成员克拉斯捷夫（Ivan Krastev）说，很明显的是，特朗普的统治使得欧洲对美国的态度发生改变，大多数欧洲人现在对美国塑造世界的能力持怀疑态度，希望欧盟选择更加独立的角色。

多数受访者认为，当下对欧洲来说是个机遇，在美国陷入分裂之际，欧盟内部应当增进凝聚力，增强自我保护、自我发展的能力。只有10%的受访者认为，美国是会永远保护欧洲的“可靠的”安全伙伴。

报告显示，61%的受访者认为美国的政治体制已经“破裂”（broken），只有27%的人认为美国的政治体制“运转良好”，多数受访者认为本国政治体制比美国更好。

报告还显示，59%的受访者认为，中国将在未来10年内取代美国，成为领导全球的超级大国，持这一观点的人在西班牙占比高达79%，葡萄牙和意大利各72%，法国63%，英国58%，德国56%，荷兰54%，瑞典52%。

欧洲智库欧洲对外关系委员会的报告说：“欧洲人喜欢拜登，但是他们不认为美国会重新成为全球领导者。”