中国促美国开放德特里克堡接受世卫调查

中国外交部发言人华春莹前天回应冠病病毒溯源相关的问题时，驳斥病毒来自武汉实验室以及研究所秘密军方背景的说法，并促请美国开放德特里克堡基地，就美海外200多个生物实验室等问题公开更多事实。

根据中国外交部网站消息，在前天举行的中国外交部例行记者会上，有记者就美国国务卿蓬佩奥发表声明和事实清单，称其掌握中国政府实验室活动新信息，攻击中国阻碍病毒溯源和进行“虚假宣传”一事进行提问。

华春莹对此回应说，所谓冠病病毒来自实验室以及武汉病毒研究所秘密军方背景的论调毫无科学和事实依据。 蓬佩奥的声明和清单充斥着阴谋论与谎言，这与美国个别政客对内消极抗疫、对外竭力“甩锅”的作风一脉相承。这是美方炮制的又一篇谎言清单,充分反映了美方有关政客为一己私利而置公众安全于不顾，漠视生命、违背科学，沉迷宣扬阴谋论、热衷散播“政治病毒”的态度。华春莹形容这是蓬佩奥这位“谎言先生”的“最后疯狂”。

华春莹说，上述文件中提到中国政府阻止溯源调查和进行“虚假宣传”与事实完全不符。中方面对未知的冠病病毒第一时间为全球抗疫拉响了警报，也第一时间公布了病毒基因序列等关键信息，并采取了最全面、最彻底、最严格的防控举措，取得重大阶段性成效，为国际抗疫争取了宝贵时间。

华春莹还说，世卫组织和多国科学家认为，中国采取了历史上最勇敢、最灵活、最积极的防控措施，改变了疫情快速扩散流行的危险进程，减少了数十万病例的发生。

华春莹说，疫情发生以来，中方本着开放、透明、负责任态度，率先同世卫组织开展溯源合作，一直同世卫方面保持着密切沟通。去年2月和7月，中方在国内抗疫任务十分繁重的情况下，两次邀请世卫组织专家来华开展溯源国际合作。世卫国际专家组上周已抵达武汉，同中方专家开展新一轮溯源科研合作和交流。

华春莹反指美国个别政客将是否佩戴口罩这种基本的防疫措施都政治化，在媒体等公开场合散布关于冠病疫情的不实信息，长时间蓄意淡化疫情，扰乱视听，违背科学，误导民众。

她还指出，上述清单中的观点和信息自相矛盾、错漏百出，根本站不住脚。世界上几乎所有顶级科学家和疾控专家，包括美国顶级疾控专家都已经公开予以否定。

华春莹说，同武汉病毒研究所合作长达15年之久的美国病毒专家达萨克早在去年4月就表示，“武汉病毒实验室尚未拥有引发冠病疫情的病毒，所以病毒源于武汉实验室是不可能的”。中方相关科学家们也多次表示，美国媒体也去过武汉病毒研究所进行实地参观采访，从专业角度介绍有关管理和研究等情况。中方媒体已就疫情发布了谎言与真相系列，援引大量具体、详实数字和事实进行了深入批驳。

华春莹批评美国政府对这些真正的事实视而不见、充耳不闻，恰恰说明在美方个别政客眼中，只要能够攻击抹黑中国，谎言也可以变成“事实”。

华春莹强调，如果美方真的尊重事实，就请开放德特里克堡基地，并就美海外200多个生物实验室等问题公开更多事实，请世卫组织专家去美国开展溯源调查，回应国际社会关切，用实际行动给国际社会一个交代。

她还呼吁美国个别政客，尊重科学，拿出起码的良知，停止搞“甩锅”和政治博弈把戏，为国际溯源合作和国际抗疫合作提供一个良好的环境。

