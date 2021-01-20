中国去年引资规模创新高

中国商务部今天表示，中国在全球跨国直接投资大幅下降的背景下，去年全年实际使用外资逆势增长，实现了引资总量、增长幅度、全球占比“三提升”，圆满完成稳外资工作目标。

商务部在一则新闻稿中指出，中国去年引资规模创历史新高，全国实际使用外资9999.8亿元人民币（2049.19亿新元，下同），同比增长6.2%（不含银行、证券、保险领域，下同）。

新闻稿同时指出，中国引资结构进一步优化。服务业实际使用外资7767.7亿元人民币，增长13.9%，占比77.7%。高技术产业吸收外资增长11.4%，高技术服务业增长28.5%，其中研发与设计服务、科技成果转化服务、电子商务服务、信息服务分别增长78.8%、52.7%、15.1%和11.6%。

此外，中国外资主要来源地保持稳定。对华投资前15位国家和地区，投资增长6.4%，占比98%，其中荷兰、英国分别增长47.6%、30.7%。亚细安对华投资增长0.7%。

另外，区域带动作用明显，其中东部地区吸收外资增长8.9%，占比88.4%，江苏、广东、上海、山东、浙江等主要引资省份分别增长5.1%、6.5%、6.6%、20.3%和18.3%。东北地区和中西部地区部分省份增长明显，辽宁、湖南、河北等省份分别增长13.7%、28.2%和35.5%。