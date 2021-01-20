中国吸引外资规模创历史新高

疫情之下，中国对全球投资者的吸引力不降反升。中国商务部20日公布的最新数据显示，2020年中国实际使用外资额9999.8亿元人民币（2049.29亿新元），同比增长6.2%（折合1443.7亿美元，同比增长4.5%），增速比2019年加快0.4个百分点，规模再创历史新高。

据中新社报道，商务部公布的数据显示，中国去年新设立外商投资企业38570家，平均每天新设立100多家。

分行业看，服务业成为2020年中国吸引外资的绝对主力，占比高达77.7%。高技术服务业吸收外资快速增长，其中研发与设计服务增速最快，达78.8%；科技成果转化服务增速也在50%以上。

分来源看，主要来源地对华投资均保持稳定。据官方统计，2020年对华投资前15位的国家和地区投资同比增长6.4%，占比达98%。其中，英国对华投资同比增长逾30%，东盟增长0.7%。

分区域看，近九成外资仍聚集在中国东部沿海，其中仅山东、浙江两省吸引外资额合计占整个中国的近40%。不过，经济相对欠发达的东北和中西部地区开始受到外资青睐，如辽宁吸收外资额同比增长13.7%，河北增长35.5%。

中国商务部外资司司长宗长青当天接受记者采访时说，2021年中国吸收外资形势依然复杂严峻，今后将采取多项措施继续稳定外资，包括持续扩大高水平对外开放，创新产业链招商引资方式，持续完善外商投资服务保障体系等。