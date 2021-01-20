陆学者：蔡政府不断修法限制陆资赴台 对台湾是损失

南开大学台湾经济研究所所长曹小衡表示，两岸经贸具有互补性，民进党当局不断修法限制陆资赴台，不利两岸经贸合作，对台湾经济发展也是一种损失。

据中新社报道，曹小衡认为，陆资赴台是顺应两岸经贸发展的需要，对两岸都有利。对台湾而言，陆资赴台促进当地就业和经济发展。例如大陆金融机构赴台投资为当地提供了优质的职缺，也服务当地企业。

曹小衡指出，2016年以来，民进党当局以各种手段限制两岸人员往来和陆资赴台，与两岸经贸合作的实际需求脱节，不利两岸经贸合作，对台湾经济发展也是一种损失。

厦门大学台湾研究中心副主任唐永红指出，台湾是一个浅碟型的小型经济体，需要整合利用内外资源与市场来求得经济发展，尤其需整合利用其主要经贸伙伴的资源与市场。他指出，2020年台湾经济之所以也能维持正成长，除了疫情防控得力，主要得益于其主要经贸伙伴中国大陆经济成长，并带动台湾的出口。

唐永红认为，台湾经济若要充分利用大陆经济发展的机会以获得更大发展，就需要和大陆在九二共识基础上，实现两岸经贸关系的正常化与两岸经贸活动的自由化，也就是要实现两岸经济融合与一体化发展。

曹小衡也表示，两岸经贸互补性强，大陆市场大，台湾具有近水楼台先得月的优势。大陆推出十四五规划及构建双循环发展新格局，蕴含很多发展机遇。如果两岸能加强经贸合作，前景可期。