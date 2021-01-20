芯片短缺 大众在华销量损失数万

大众集团受芯片供应短缺影响，去年12月在中国的销量损失达到数万辆。

据新浪财经报道，大众集团中国CEO冯思翰（Stephan Wollenstein ）周三表示，由于全球芯片供应短缺影响其生产，该公司去年12月在中国的销量损失达到数万辆。

大众汽车已经在12月报告说，由于半导体产品还没有足够的数量，第一季度将不得不削减多达10万辆汽车的产量。因此，沃尔夫斯堡工厂的短时工作最初被延长至1月18日。

大众是中国市场最大的外国汽车制造商。此前包括福特、丰田和日产在内的一些车企都表示，他们由于芯片短缺而被迫在本月削减产量。

微信公众号“半导体行业观察”1月初的文章分析说，全球范围内用于汽车零部件的半导体日益短缺，正迫使大型汽车公司从与大流行相关的工厂停工中恢复过来，从而停止或减缓汽车生产。

汽车行业在新车中使用的半导体比以往任何时候都多，半导体是从仪表板到现代汽车中无处不在的信息娱乐系统等所有领域中至关重要的组件。而且，汽车制造商正与其他行业争夺零部件，因为他们需要更多的零部件来生产技术先进的电动汽车。

行业人士说，在去年春季卫生事件汽车销售放缓最严重的时期，半导体公司将生产转向了消费电子产品。全球汽车制造商被迫关闭工厂以防止病毒传播。汽车制造商复苏后，却没有足够的芯片。

在许多情况下，汽车制造商已经停止生产销售速度较慢的汽车，以将芯片转移到更热的市场领域，包括皮卡车和SUV。