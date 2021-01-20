美财长候选人耶伦：中国是最重要战略竞争对手

美国当选总统拜登提名的财长人选耶伦周二说，中国是最重要的战略竞争对手，拜登政府将使用所有可用的工具来打击中国不公平的贸易行为。

据美国之音报道，耶伦（Janet Yellen）通过视频出席参议院金融委员会的提名听证会时表示，中国长期利用一系列政策“削弱美国公司”，包括非法补贴、产品倾销、知识产权盗窃和其他贸易壁垒。

耶伦表示：“这些行为，包括中国的低劳动和环境标准，都是我们准备使用一切工具来解决的问题。”

美国国会中的共和党人和民主党人罕见地一致要求惩罚中国的不公平贸易行为，他们在听证会上表示，新任财长应继续利用经济手段应对中国带来的挑战。

耶伦指出，“中国是我们最重要的战略竞争对手”，但不同于特朗普倾向单边谈判和施加惩罚，她强调美国应该寻求投资基础设施和研发来加强自身经济，并与盟友合作。

她说：“我相信我们应该努力解决不公平的贸易行为，而最好的方式是与盟友合作，而不是单方面行动。”

是否保留特朗普时期对中国加征的关税是拜登政府面临的最大挑战之一，耶伦没有被问及她是否将保留这些措施。

另外，耶伦在听证会上也对货币操纵表示反对。她说，“如果提名获得通过，我将努力落实当选总统的承诺，反对外国人为操纵货币价值以获得不公平贸易优势的任何和所有企图。”

此外，特朗普政府严重依赖财政部的制裁来惩罚侵犯民主的中国官员，拜登的团队将决定是否延续特朗普的强硬路线。在回答议员的提问时，耶伦称，中国犯下了“可怕的侵犯人权的行为”。

特朗普政府周二早些时候宣布，中国在新疆对维吾尔族犯下种族灭族和反人类罪。

如果耶伦的提名获参议院批准，她将成为美国历史上首位女财长。耶伦2014年至2018年担任美国联邦储备局主席，是担任该职的首位女性。