中国外交部发言人华春莹今天发布一则推特,称美国国务卿蓬佩奥是“世纪小丑”,后者此前谴责中国在新疆犯下种族灭绝罪。

华春莹在推文里写道,蓬佩奥所谓的决定空洞无效,纯属浪费(写声明的)纸张,因为蓬佩奥本人因撒谎和欺骗而臭名昭著(Because he is so NOTORIOUS for LYING & CHEATING)。

华春莹称,蓬佩奥实实在在地成功将自己变成了一个“世纪小丑”(the Clown of the Century)。

美国国务卿蓬佩奥当地时间(19日)发表声明批评中国的新疆政策,在特朗普任期不足一天之际大幅升级对华的紧张关系。

蓬佩奥在自己的推特上写道:“我决定,中华人民共和国在新疆针对维吾尔穆斯林和其他宗教和少数族裔犯下了种族灭族和反人类罪。”