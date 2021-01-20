消失两个多月首现身 马云视频连线乡村教师

已经两个多月没公开露面的阿里巴巴集团创始人马云今天（20日）首次通过视频会议的形式在公众场合露面。

据天目新闻报道，今天上午，马云通过视频连线形式与中国全国100名乡村教师“云”见面，并发表线上讲话，他说：“等疫情过去了，我们再见面！”

这是马云在公众场合“消失”两个多月后首度现身。据报道，阿里集团内网也发布了一篇帖子——《腊八节和老师们有个约定 马老师来赴约了》。

马云露面的消息传出后，阿里巴巴港股午后开盘直线拉升，一度大涨8%，高见270港元。

据报道，“马云公益基金会”已证实此事，基金会负责人称，自2015年起，每年腊八节，基金会都在海南三亚举行“马云乡村教师奖颁奖典礼”。马云不管多忙都会到场给获奖的乡村教师、校长颁奖——这是马云和乡村教师们的“约定”。今年受疫情影响，颁奖典礼首次由线下改为线上，马云也准时出现在线上会场。

据基金会负责人介绍，这段时间，马云投入了不少精力研究教育公益，“前不久还去了并校后的乡村寄宿制学校桐庐县玉华小学。”

马云在线上发言中对获奖老师表示祝贺，并称今年因疫情不能在三亚见面，但约定不变，“等疫情过去了，我们一定找时间把大家的三亚之旅补上，到那时我们再见面。”

他提到，这段时间，他和同事一直在学习和思考，更加坚定了全身心投入教育公益的想法。

他还表示，在中国实现了全面脱贫，全面推进乡村振兴战略的新发展阶段，支持好、服务好乡村老师，做好教育部门的补充，更好地发展乡村教育，为乡村振兴、共同富裕而努力，“是我们这一代企业经营者的责任和担当”。

此前，中国监管机构叫停了阿里巴巴旗下蚂蚁集团的首次公开募股，并收紧金融科技监管规定，针对阿里巴巴集团展开反垄断调查，此后马云一直未出现在公众场合。