据报上海发布楼市紧急管控

中国上海市为了防止房市过热现象，将采取一系列措施来防止新房认筹过热。

据新浪财经报道，今日有媒体获取了一份《闵行区房管局会议纪要》显示，因传达市局会议精神，严控过热现象，将采取一系列措施来防止新房认筹过热。其中提到，对同一家庭同一时段（认筹开始――摇号结束）全市范围只能认筹一个楼盘。

虽然有媒体报道称，闵行相关工作人员表示还没收到通知，但青浦区和嘉定区的新房销售中介对记者透露，他们已经收到了认筹管控指示，要求一个家庭同时只能认筹一个盘，而且在全市范围内实行，各区会有一些细节的区别。

他们还透露：“购房者认筹新房会在房管局备案，房管局会管控，同一购房家庭，同时段是否只有一个楼盘认筹。”至于其他管控举措，暂未得到通知。

实际上，上海房价最近的“躁动”，新房抢筹的火爆，都让不少等待刚需购房的人焦虑，上海楼市出现了“认多筹”、增加人肉马甲等方式来争取认筹号。

为此，2020年12月，有上海市民通过网络信访向上海市领导反映了上海新房市场摇号火热的现象，而2021年1月，上海房屋管理局对此回复称：“我们正在积极研究进一步完善认筹规则等相关政策规定。”

就在这个回复不久后的今天，新浪财经获取了一份《闵行区房管局会议纪要》，上面就提到了对认筹的管控。除了“同一家庭同时只能认筹一个楼盘”之外，还要求认筹金不超过房屋总价的20%，适当提升认筹金比例，但首套不得超过35%，二套不超过70%，且认筹金在摇号结束一周内退还客户。

同时，该会议纪要还提到，针对认筹比超过3：1热销房源，要求剩余房源后期一次性全部推出来，且会严格审核形象进度。上述房产销售中介说：“最近有楼盘认筹比例达到7：1甚至8：1，的确非常火爆。”

在稳价格方面，该纪要也指出，将对新房预售价格审批从严，针对价格低于市场价的楼盘，适当提升价格防止过热。

而上述会议纪要还提到了，上海市正在研究调控政策，比如限制离婚买房，甚至收紧资金监管。今日有媒体报道，上海市房管局紧急开会，也传达了类似精神。