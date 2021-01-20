武汉市长周先旺改任湖北省政协党组成员

湖北省政协今天（20日）上午召开省政协党组扩大会议，武汉市委副书记、市长周先旺以省政协党组成员身份出席。

据微信公众号“湖北政协”消息，周先旺与省政协党组副书记、常务副主席李兵，省政协党组成员、副主席马旭明、彭军出席会议。省政协党组成员、秘书长翟天山出席会议并通报有关情况。省政协副主席张柏青、郭跃进、杨玉华、王红玲列席会议。

1962年出生的周先旺为湖北建始人，曾任湖北省恩施州州长、省商务厅厅长、黄石市委书记等职，2017年3月升任湖北省政府副省长。2018年5月，周先旺履新武汉市委副书记、代市长，同年9月去代转正。

去年冠病疫情暴发后，周先旺与武汉市委书记马国强等武汉市党政领导层被指对疫情反应迟缓，被舆论批评。此后他也被多次传遭免职，但最后都被辟谣为假消息。

在2020年1月27日接受央视新闻采访时，周先旺表示确实有信息披露不及时的一面，“对突发事件的管理，我们这方面能力还需要提高。” 同时他还表示，“它（冠病）是传染病，传染病有《传染病防治法》，必须依法披露，作为地方政府，我只有在获得信息之后，授权之后才能披露。这一点在当时很多人不理解。”

周先旺当时还说，中国国务院1月20日召开常务会议，要求属地负责后，“我们的工作就主动多了”。他在访谈中直言：“我们革职以谢天下，只要把疫情控制好我们都愿意”。

这番言论被部分中国境外及境内舆论认为周先旺借此言论在暗中转移抗疫不力的责任，有“甩锅”嫌疑。

同年2月13日，武汉市委书记马国强不再担任湖北省委副书记、常委、委员和武汉市委书记职务，由时任济南市委书记王忠林接任；同日，湖北省委书记蒋超良也被免职，由时任上海市委副书记、市长应勇接替。而周先旺的职位则一直没有变动，至此次变更。

周先旺最近一次公开露面是在本月17日，据武汉广播电视台报道，他当时出席由武汉市委书记王忠林主持的武汉市“十四五”规划和2035年远景目标编制工作领导小组会议。

至此，去年在疫情中饱受舆论批评的湖北省与武汉市的四名党政一把手中，仅有湖北省长王晓东一人目前没有被免职或安排新职位。