广州17岁少女卖卵致重伤 法院警示代孕风险

广州市白云区人民法院19日对外发布一起少女卖卵致重伤的案例，以警示代孕风险。

据观察者网报道，案情显示一名年仅17岁的少女梁某，经朋友介绍，以1万5000元（人民币，下同，约3074新元）的价格出卖卵子赚钱，并由中介邓某、赖某所在的公司安排对其进行取卵手术。

期间，邓某、赖某陪同梁某进行面试、体检、打促排卵针等，后梁某被带至一无名别墅进行取卵手术。经鉴定，梁某双侧卵巢破裂，损伤程度为重伤二级。

事后，赖某、邓某的家属曾分别代为赔偿梁某损失25万元、18万元。法院以非法行医罪判处邓某有期徒刑一年；判处赖某有期徒刑10个月。

法院认为，被告人邓某、赖某结伙非法行医，情节严重，其行为已构成非法行医罪。两人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，犯罪后如实供述罪行，可以从轻处罚。鉴于两人均系初犯，且当庭自愿认罪，案发后积极委托家属赔偿被害人的损失，并取得被害人的书面谅解，有明显的悔罪表现，可以酌情从轻处罚。

法官指出，中国禁止以任何形式实施代孕：《人类辅助生殖技术管理办法》明确规定，禁止以任何形式买卖配子、合子、胚胎。医疗机构和医务人员不得实施任何形式的代孕技术。非法代孕的行为，即使未构成刑事犯罪，也可能因违反公序良俗原则，被认定为无效民事法律行为。