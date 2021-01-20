港警破获跨国洗黑钱案 七银行员工被捕

香港警方昨天（19日）破获近年最大宗洗黑钱案，涉款63亿元（港元，下同，10.77亿新元），七名现任或前银行客户服务经理涉串谋洗黑钱被捕，案件亦是警方首次拘捕有份参与洗黑钱的银行从业员。港警已就事件通知金管局。

据《明报》报道，被捕的五名男子和两名女子年龄介乎30至37岁。警方商业罪案调查科根据2017年一宗英国电邮骗案展开追查，发现有受害公司的款项经英国银行转至本地公司银行户口。人员经调查后，相信该户口持有人受雇于跨国犯罪集团，赴港开设多个银行户口以处理犯罪得益，他于2017年涉洗黑钱被捕，2018年被定罪。

警方续查发现，在2017至2018年间，有16名内地及比利时人受雇于犯罪集团赴港，在本地主脑安排下，到相熟银行开设14个公司户口，该主脑亦伪造公司销售合同及虚报营利，并串谋七名本地银行职员以逃避审查，成功利用虚假文书设户。警方指出，该14个户口在2017至2020年间，合共处理63亿元款项，其中一个户口更于一年内处理高达33亿元，款项分别来自意大利、越南、德国等地。

警方经深入调查，锁定涉案人身分，昨日（19日）清晨于涉案七名现职或前银行客户经理的住所及公司附近展开拘捕行动，并搜查其住所、工作场所及五间秘书公司，于其中一个被捕人的公屋单位内检获780万元现金，另检获大量公司文件、银行纪录、电话等。警方相信，行动成功瓦解一个跨国犯罪集团。

警方指出，被捕的现职或前银行客户经理，日常工作是为客人开设银行户口，相信他们利用对审查程序的认知，指导修改伪造文件，或在开户程序上提供协助，每开设一个户口便可获数千元报酬。警方续称，正就财富调查方向展开侦查，不排除更多人被捕。