深圳去年规上工业总产值3.7万亿元 居中国大中城市首位

深圳2020年规模以上工业增加值预计实现增长2%，规模以上总产值3.7万亿元（人民币，下同，约7585亿新元）左右，连续两年位居中国全国大中城市首位。

深圳市工业和信息化局局长贾兴东昨日（19日）透露上述信息，他特别提到，深圳重视工业互联网应用，到2020年底，该局共安排专项扶持资金4.55亿元，扶持项目1030个。

据《深圳特区报》报道，冠病疫情暴发初期，深圳全力做好防疫物资保障任务，仅用一个半月时间推动全市口罩日产量2万只提升至1000万只，防护服、测温仪、呼吸机产能短时间内提升数倍甚至数十倍。疫情平稳可控后，深圳积极推进企业复工复产，推出重点企业专班服务等多项举措，出台一系列工业稳增长政策。深圳企业复工复产在去年第二季度趋于正常水平，去年上半年攀升式恢复，去年7月在一线城市中率先由负转正，之后持续平稳增长。

“新基建和新载体建设实现突破。”贾兴东表示，2020年深圳建成5G基站超4.6万个，成为中国全国首个实现5G独立组网全覆盖的城市；国家（深圳·前海）新型互联网交换中心试点已获工信部支持挂牌；出台全市信息通信基础设施专项规划，建成多功能智能杆9743根；推动高性能医疗器械制造业创新中心升级为国家级，实现“零”的突破；深圳·国际开源谷成为国内首个开源孵化基地；金砖国家未来网络研究院中国分院，成为落地深圳的首个国际组织。

他透露，前不久，市委常委会审议通过《关于推动制造业高质量发展坚定不移打造制造强市的若干措施》，这是一个全方位支持制造业高质量发展的综合性政策，政策覆盖面广、力度大、角度准，体现深圳坚定不移打造制造强市的决心，很快就要公布实施。

深圳富士康有一间“熄灯工厂”，平常基本不用亮灯就可以全自动完成整个生产流程。贾兴东说，通过应用工业互联网、机器换人、柔性装配、可视化生产管理等技术，工厂中的所有设备、物料、数据完全自动流转，令生产效率提高30%，库存周期降低15%，人力节省88%，提升效益2.5倍，这也是深圳工业企业走向智能化、网络化、数字化的一个缩影。

调查显示，由于推进工业互联网应用，深圳52.6%的工业企业生产成本下降，53.3%的企业产品良品率提升，29.4%的企业原材料损耗减少。同时，工业互联网催生出网络化协同、规模化定制、服务化延伸等新模式新业态，推动先进工业和现代服务业深度融合，促进大中小企业开放融通发展。

他说，云工厂全球首次实现了非标结构零部件的“1分钟报价，1小时上机”，让结构件的制造效率提升了50%，成本降低了30%，在线制造变得就像在线购物一样便利。目前，速加网、云工厂等一批网络工厂，形成“总部（深圳）+工厂（珠三角）”进行跨地域生产制造的共享制造新平台。

工业互联网推动数字孪生技术发展。深圳巴士利用华龙讯达的数字孪生平台，建立电动巴士数字孪生体。实际运营的车辆上加装300多个传感器，油门、刹车、行驶方向、GPS位置、轴瓦温度等各种数据，可实时地传回公交指挥中心。

“深圳一直下大力气、用真功夫推动工业互联网创新发展。”贾兴东说，深圳出台《深圳市工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》以构建核心支撑、融合应用、生态系统三大体系布局工业互联网产业。市政府专门成立推动工业互联网创新发展领导小组，加快推广工业互联网示范应用、推动工业互联网标准制定、构建工业互联网公共服务体系，全力将深圳打造成国际一流的工业互联网名城。

值得一提的是，深圳力推5G+工业互联网应用。深圳西部港区的妈湾港5G智慧港口项目，应用“5G+工业互联网”等技术，实现对整个港口的现场操作人员、装卸设备、运输集卡等生产要素的自动化、智能化指挥、调度和监控，大大提升港口运行效率。

目前，深圳跨行业跨领域的工业互联网平台成长迅速。2020年12月，工信部公示跨行业跨领域工业互联网平台清单，华为、富士康、腾讯3家深圳平台上榜，占据清单的五分之一。