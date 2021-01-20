主控官面对英国社会压力 香港律政司另聘人选处理黎智英等非法集结案

著名英国御用大律师David Perry此前再获香港律政司委聘，在壹传媒创办人黎智英、民主党创党主席李柱铭等人涉嫌在维园非法集结案件担任主控官。但律政司周三发表声明指，Perry对来自英国社会的压力及豁免强制检疫的安排表示关注，因此已委聘另一名律师处理检控工作。

据路透社报道，香港律政司表示，Perry御用大律师接受了律政司的委聘，处理一宗涉及《公安条例》下组织及明知而参与未经批准集结案件的检控工作，并于1月12日获高等法院首席法官准以“专案认许”方式为案件出庭。

“自此以后，有不断来自英国社会的压力和批评针对Perry御用大律师参与案件的工作。当中一些片面的批评将案件与国安法混为一谈。”

“Perry御用大律师对有关压力及豁免强制检疫的安排表示关注，并指出审讯在没有他的情况下应如期进行。”声明并指，“基于公众利益及审讯日期临近，律政司已委聘另一名律师如期处理案件的检控工作。”

律政司强调，由于相关案件已进入司法程序，基于“回避待决案件”的法律原则，任何人不应对案件作出评论，亦不应作出毫无根据的揣测。所有不公和失实的指控，以图损害和诋毁香港独立的刑事司法制度，律政司必定会强烈反驳。

黎智英、李柱铭等八人此前被指组织及参与2019年8月18日维园流水式集会，八人否认控罪，并将争议控罪的合宪性，案件下月中开审。

英国外交大臣拉布(Dominic Raab)此前接受媒体访问时称，一名英国律师检控香港民主派人士是“唯利是图”，不明白任何有良心、来自世界级专业法律界的人士会接手一宗侵犯和破坏香港人民自由的案件。

David Perry过去曾获律政司委聘到港担任部分瞩目案件的主控官，包括香港史上被刑事检控的非在位最高级官员、前特首曾荫权，前政务司司长许仕仁与新地的贪污案，陈振聪伪造华懋集团已故主席龚如心遗嘱案等等。