非法拘禁38名外籍女性从事代孕 “助孕中心”多人被判刑

中国裁判文书网近期公布一起设计非法代孕的案件，案情显示38名外籍女子被以招工或代孕为由，高薪“聘请”偷渡入境，经过胚胎移植手术后，她们被非法拘禁长达四五个月。嫌犯以非法拘禁罪被判有期徒刑一年，缓刑一年六个月。

据澎湃新闻19日报道，湖南省衡阳市珠晖区检察院指控，2018年八九月份，吕某加入一家助孕中心，这家助孕中心以招工或代孕为名，在菲律宾和越南招募女性，高薪引诱并偷渡至广州，吕某等人再通过扣押证件、言语威胁、非法拘禁等手段胁迫偷渡来的女性从事代孕并从中牟取暴利。

从2018年9月至2019年1月，吕某与先后加入的胡某、罗某、陈某等六人利用被害人怀孕、言语不通、行动不便的心理，并以非法入境的违法身份进行威胁，采取安装监控探头、锁门、罚款、看守等方式，先后对38名被害人非法拘禁长达四五个月。

珠晖区法院经审理查明，吕某自2018年八九月份经人介绍加入上述助孕中心后，便高薪引诱外籍女子入境非法务工或从事代孕，外籍女子入境后，吕某等人采取多种方式胁迫其同意代孕，该组织对参与代孕的女性实施胚胎移植受孕手术，等受孕后又分别将受害人安置在广州从化、湖南衡阳等地公寓居住，限制外籍代孕女子的人身自由直至生育小孩。

判决书显示，最初助孕中心将三名偷渡入境的外籍女子交由吕某在广州从化看守、管理，随后这些外籍女子从最开始的三人增加到10余人，吕某觉得人手不够，就先后叫来其二嫂及二哥来帮忙管理，到同年11月底，吕某又叫其大嫂和陈某来帮忙做饭并看管，吕某负责为他们安排具体工作并支付报酬。

到2018年12月时，吕某负责看管的外籍代孕女子已达17人，由于广州物价过高，他们将这些代孕女子转移到湖南衡阳。2019年1月28日，菲律宾驻中国大使馆向衡阳市公安局珠晖分局报案，民警赶至宾馆当场将胡某、罗某等三人抓获，并查获30多名非法入境女子。吕某及陈某分别于2019年4月9日和2020年4月9日投案自首。

判决书显示，陈某在逃的一年时间里，吕某等其余嫌疑人已被判刑，陈某也在2020年12月14日接受审判。珠晖区法院经审理认为，陈某非法限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名事实清楚，证据确实、充分。陈某与吕某等人共同拘禁他人，其在共同犯罪中起次要作用，系从犯；陈某系主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，依法应从轻或减轻处罚。法院据此于2020年12月28日以非法拘禁罪判处陈某有期徒刑一年，缓刑一年六个月。