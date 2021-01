综述：布林肯等核心要员 展示拜登对华政策将继续强硬

美国新总统拜登的时代马上就要登场,其内阁提名人在拜登就职前夕阐述拜登时代的美国对华政策,强调美国仍视中国为“最重要的战略竞争对手”,并且在与中国的竞争中“胜出”(outcompete China)。

参考听证会的视频,并综合彭博社、路透社等报道,由拜登提名的国务卿布林肯(Antony Blinken)和财政部长人选耶伦(Janet Yellen)昨天(19日)分别在提名听证会上,阐述了拜登新政府的外交与经济政策立场,其中预示新政府将延续特朗普时期的强硬对华政策。

布林肯:以谦卑和自信重振美国全球领导力

布林肯在听证会上强调,他将为美国外交重新注入活力(revitalize),而且将根据世界现在的面貌,而不是此前的样子来开展外交(we will engage the world not as it was but as it is)。他在自我陈述中说,虽然世界发生了很大变化,但美国的全球领导力依然重要(American leadership still matters),原因是世界不会自我组织,如果美国不领导不参与,则很可能出现两个结果:一、其他国家尝试以对美国利益和价值观不利的方式取代美国的地位;二、没有任何力量领导,世界出现混乱,而这两个局面都对美国人民不利。

布林肯也说,谦卑和自信是美国领导力的另一面(humility and confidence should be the flipside of American leadership coin)。

他解释,谦卑是因为美国国内与在维护其国际地位方面仍有大量工作要做,而且没有一个单一国家,纵使强大如美国,也不能单凭一己之力就充分而且有效地应对世界所面对的问题。

但他也强调,美国有信心,美国比地球上任何一个国家都更有能力去动员他国合作维护共同利益。他说,依据这些原则,美国将成功击败冠病疫情,并在与中国的竞争中“胜出”(outcompete China),以此提醒世界,民有、民治的政府能满足人民的要求(deliver for its people),以及应对气候变化的威胁等。

布林肯在总结部分指出,美国将重振核心联盟体系,以此倍增美国在世界的影响力。他说,只要与盟国团结起来,美国将更有条件应对俄罗斯、伊朗和朝鲜带来的威胁,并为民主和人权挺身而出。

人权问题

就在听证会同日,即将离任的国务卿蓬佩奥指责中国正在新疆地区镇压维吾尔族穆斯林,并犯下了 “种族灭绝和反人类罪”。布林肯和耶伦在听证会上被问及此事时,都一致认同特朗普政府在中国人权问题上的强硬姿态。

布林肯指出,他认为特朗普以更强硬的方式(tougher approach)对待中国是“正确”的,尽管他很不同意特朗普在好些领域的具体做法,但特朗普的基本原则“正确”。布林肯还形容,这对美国的外交政策有益。(President Trump was right in taking a tougher approach to China. I disagree very much with the way that he went about it in a number of areas, but the basic principle was the right one, and I think that's actually helpful to our foreign policy.)

当被问及他是否同意蓬佩奥的“种族灭绝论”时,布林肯回答:“这也是我的判断。”

布林肯说:“我认为我们的观点非常一致。把男人、女人和儿童强行送进集中营,中国政府此举实际上是想把他们再教育成中共意识形态的信徒,这些行为都说明了他们努力执行种族灭绝。”

至于他上任前30天内将如何应对新疆问题,布林肯说:“我认为我们应该确保我们不从新疆进口与强迫劳动有关的产品,我们需要确保我们不出口可能用于进一步镇压维吾尔人的技术和工具。这是我们能起步的地方。”

耶伦针对新疆问题回应议员的提问时也称,中国犯下了“可怕的侵犯人权的行为”。

她也指出,拜登的团队将决定是否延续特朗普制定的路线,继续用财政部的制裁来惩罚侵犯民主的中国官员。

台湾问题

布林肯表示,拜登将坚守美国确保台湾有自卫能力的承诺。

他表明,希望看到台湾在世界上发挥更大的作用,台湾应加入不需要以国家身份加入的国际组织,而在其他需要国家身份的国际组织中,台湾应“有其他参与方式”。

布林肯认为,中国国家主席习近平领导下的中国,放弃了数十年来的“韬光养晦”战略。“他们更加坚定地表明自己寻求成为世界上领先的国家,制定规范、制定标准的国家,并提出他们希望其它国家和人民追随的模式。”

经济制裁

在经济制裁方面,耶伦同样强调必须与盟友合作,她也把部分焦点转移到国内,强调美国应加大基础设施和研发方面的投资,以强化自身经济。

她说:“我相信我们应该努力解决不公平的贸易行为,而最好的方式是与盟友合作,而不是单方面行动。”

耶伦表明,中国的非法补贴、产品倾销、知识产权盗窃,将继续成为美国关注的焦点。

她强调,中国长期利用一系列政策“削弱美国公司”,拜登政府将继续打击中国“不公平的贸易行为”。耶伦对中国贸易行为的指责,呼应了特朗普的对华立场。

这位前美联储主席说:“这些行为,包括中国的低劳动和环境标准,都是我们准备使用一切工具来解决的问题。”

特朗普政府也指责中国把人民币保持在低位,以获取出口优势,而耶伦在听证会上同样对货币操纵表示反对。

她指出:“如果提名获得通过,我将努力落实当选总统的承诺,反对外国人为操纵货币价值以获得不公平贸易优势的任何和所有企图。”

在新政府的领导下,财政部也将就如何处理在美经营的中国公司作出决定。特朗普政府去年以国家安全为由,下令中国社交媒体TikTok从其中国母公司字节跳动剥离,但耶伦并未说明将如何处理因总统选举和交接而被搁置的TikTok纠纷。

是否保留特朗普时期对中国加征的关税,也是拜登政府面临另一项重大挑战。这些关税迫使中国做出了一些结构性改革,但也提高了许多美国公司的经营成本。耶伦没有提及她是否将保留这些措施。