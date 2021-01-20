台东获评全球最好客目的地

全球线上订房品牌Booking.com颁发迈入第九年的“旅客评分卓越奖Traveller Review Awards”，以上百万则的旅客评论为依据，今年全球共有一百多万个得奖者，台湾摘下7631个奖项。其中，众所瞩目的“全球最好客目的地”榜单，台东获评全球首位。

据联合新闻网报道，Booking.com评论反映出台湾旅客非常注重员工素质、住宿地点和清洁程度这三大指标；若针对获奖住宿类别进一步分析，B&B、农庄、乡村小屋、旅馆和家庭旅馆是全球最好客的住宿类型，显示旅客喜欢“特色住宿”带来美好难忘的体验；在2020年的第三季，全球特色住宿的订单量更占了所有新订单的30%。

此外，今年台湾获奖数最多的住宿类型，包括民宿、B&B、饭店、青年旅馆和家庭旅馆，再度证明台湾旅人对民宿的热爱不减。

至于“全球最好客目的地”的前五名则依序为台湾台东、澳洲塔斯马尼亚、斯洛伐克普雷绍夫、奥地利、加拿大新斯科舍。“台东”获选为第一名，除了自然景观、清幽氛围备受旅人喜爱，热情的待客之道也受到旅人推崇。

Booking.com也依据旅客的评语，公布台湾旅客心目中最热情好客的地方，分别为屏东恒春的鹅銮鼻、台东秀丽的自然风景、古色古香的新北九份、海味十足的屏东东港小镇、富有历史底蕴的台南安平。