桃园医院疫情延烧 陈时中：社区无扩大感染迹象

台湾卫福部桃园医院日前出现群聚冠病疫情，台湾疫情指挥中心指挥官陈时中今天（20日）表示，目前社区暂没看到扩大感染的迹象，仅发现从院内延伸出来的案例发病得快。

据联合新闻网报道，桃园医院内感染疫情延烧，造成多起家庭群聚，外界好奇未来是否将祭出更严格规范。

陈时中今天下午在记者会上强调，目前指挥中心一方面全力防堵疫情，另一方面也滚动式检讨防疫措施，未来等到告一段落，会对院内感染后续处置通盘检讨，订定相关防疫SOP。

至于桃园市是否封城，陈时中指出，需要匡列的地方都会匡列，目前看起来这波疫情在医院内比较严重，在社区会持续注意。

根据中央流行疫情指挥中心今天最新公布疫调足迹，有两名个案都曾到传统市场，外界好奇传统市场是否将纳入强制戴口罩的场所。

指挥中心发言人庄人祥表示，目前传统市场都是开放式的，但只要会接触到非特定对象，根据秋冬专案规定都建议戴口罩，只要进入密闭空间时，都必须强制戴口罩。

陈时中则强调，只要进入人潮密集、无法维持社交距离的地方，都建议戴口罩，是否将纳入强制戴口罩场所，仍须研议。

陈时中也指出，目前台湾防疫还是停留在因为境外移入而导致的零星社区感染，相关商业、艺文等活动应尽量避免，建议停办或延期，所幸目前感染源都清楚，只是涉及范围比过去都来得大，呼吁全民提高警觉，把口罩戴好、勤洗手，随身携带酒精，若非要触碰到的地方、场地，应稍微消毒，对个人较有保障。

外界好奇这次疫情是否为台湾防疫面临的最大挑战，陈时中说，这次范围是最大，以往也有些案例一度虚惊，最后没有成形，例如去年虽然发生过院内感染，但也没有医师染疫，相较之下，这次院内感染范围较大，因此也扩大医院清空计划，对于相关有可能人员也进行隔离。