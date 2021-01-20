中国央视批蓬配奥是史上最差国务卿

美国政权交接进入倒计时，中国官媒发表评论批评美国国务卿蓬配奥，称蓬配奥是国史上最差国务卿。

中国央视新闻发表的文章称，蓬配奥在政权交接时仍然挑起冲突、制造对抗，上演所谓的“末日疯狂”。就在过去十多天，从取消美国官员与中国台湾接触的限制，到将古巴重新列为“支持恐怖主义国家”，再到加码对伊朗本就已经十分严苛的制裁，蓬佩奥进行了一系列操作。

文章还指出，蓬配奥还把社交媒体当作“秀场”，三天内连发60多条推文，吹嘘自己过去几年在对华问题上的“政绩”，恶毒攻击中国执政党以及中国各项政策。

中国官媒引述美媒评论说，蓬佩奥正试图通过“外交闪电战”来牵制下任美国政府，更有媒体说蓬配奥的做法被美国官员私下形容为“廉价的甩卖外交”。

文章指出，蓬佩奥的歇斯底里更多是因为走投无路。最近发生的美国国会山遭暴力事件，对美国领导人政治生命可谓致命一击。蓬佩奥与美国领导人划清界限已经来不及，所以此番吹嘘“政绩”与挑动对抗，可看作是他进行自救的最后一搏。

文章还引述《华盛顿邮报》说，蓬配奥此举也在为自己2024年竞选美国总统累积“政治遗产”。

中国官媒批评说：“当全球超级大国的首席外交官将个人政治野心凌驾于国家利益之上，他的外交政策对整个世界来说无疑是个巨大危害。”

文章举例说，蓬配奥主导下的美国外交将单边主义演绎到极致，退群毁约成瘾，对国际秩序造成前所未有的破坏；渲染新冷战，处处打压围堵中国；破坏伊朗核协议，被认为是暗杀伊朗高级将领的幕后推手；不断恐吓打压欧洲国家，致使美国与盟友关系不断恶化。

文章最后说，蓬佩奥再怎么疯狂表演，也只是软弱无力的最后挣扎。历史记住的是他为一己之私损害全世界利益的罪证。