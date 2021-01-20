调查：港人自我健康评分69.8 亚洲区最低

英国保诚集团（亚洲）20日发表由《经济学人》智库撰写的《Pulse亚洲健康与科技应用研究》报告，指数码健康科技为改善亚洲医疗保健服务缔造了前所未有的契机，通过政府与私营机构的合作，将能发挥数码健康的最大潜力。

据香港《信报》报道，调查共访问了5000名来自亚洲区13个市场的成年人，结果显示当中只有约一半受访者(54%)认为可以自行负担医疗服务，不足四份一(22%)的受访者表示可以轻易透过运动和健身设施，于来年改善个人健康。

香港受访者对整体健康状况的平均评分为69.8分(满分为100)，在亚洲受访市场中得分最低。而受冠病影响影响最多的领域为心理及情绪健康，包括压力水平、焦虑和抑郁等情况(39%)、睡眠质素(28%)和运动的次数或频率(33%)。

报告建议公营私营机构应加强合作，以发挥科技改善医疗保健的最大成效；同时指出，政府可善用电子渠道改善公共卫生资讯的传播。

英国保诚集团亚洲执行总裁黎康忠(Nic Nicandrou)表示，积极实践数码保健是保诚的核心发展方向重要一环，集团亦与多个创新先驱合作，让用户可通过应用程序获得不同健康资讯和协助，甚至可与专业医护人员联络，旨在令人们活得更健康、更长寿。