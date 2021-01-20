中国拟修法进一步明确医师权益和职责

中国全国人大常委会今日（20日）举行的会议，对业医师法进行修订，草案进一步强化了医师保障机制和职责义务。

据新华社报道，记者从20日举行的全国人大常委会会议上了解到，全国人大教育科学文化卫生委员会等对现行执业医师法进行修订，拟订了医师法草案，提请本次常委会会议审议。对现行法律作了较大幅度修改，主要包括保障医师合法权益及待遇、完善医师的职责和义务、完善医师考试注册管理制度、完善医师教育培训和考核制度以及完善法律责任。

执业医师法是中国第一部卫生专业技术人员法律，1999年起施行，不过随着中国经济社会发展和医改推进，医师建设与管理出现了许多新情况、新问题。年来，时有发生的暴力伤医事件发生，损害了医患关系。

本次草案新增的“保障措施”一章明确规定，政府应当维护医疗卫生机构良好的执业环境，防范和依法打击涉医违法犯罪行为；医疗卫生机构应当为医务人员提供职业安全和卫生防护用品，并完善安全保卫措施，维护良好的医疗秩序，及时主动化解医疗纠纷，保障医务人员执业安全。

草案还吸收了疫情防控的经验做法。例如，草案规定，国家建立适应现代化疾病预防控制体系的人才培养和使用机制；遇有紧急情况以及国防动员需求时，医师应当服从卫生健康主管部门的调遣；医师发现传染病、突发不明原因疾病和异常健康事件时应及时报告。