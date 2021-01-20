华春莹：蓬佩奥必将受到历史审判

美国国务卿蓬佩奥宣布，美国认定中国在新疆的行为是“种族灭绝”和反人类罪后，中国外交部发言人华春莹回应指，蓬佩奥的所谓认定是荒唐的弥天大谎，在中国看来是废纸一张。

据澎湃新闻报道，华春莹1月19日在例行记者会上说，蓬佩奥在过去几年里撒了太多谎，放了太多毒，所谓认定只是其中一个荒唐的弥天大谎。蓬佩奥的所谓认定在中国看来就是废纸一张。她说：“这位以撒谎、欺骗而臭名昭著的美国政客正在以其末日疯狂和世纪谎言把自己变成末日小丑和世纪笑话。”

华春莹指出，反人类罪和种族灭绝在国际法中有明确的定义。所谓中国在新疆实施种族灭绝和犯反人类罪是以蓬佩奥为代表的个别反华反共势力蓄意炮制的耸人听闻的伪命题和恶意荒唐闹剧，只存在于蓬佩奥之流的丑恶政治阴谋中，过去不曾、现在没有、将来也不会发生在中国大地上。

她重申，中国迄今已经先后发布八本涉疆白皮书，新疆政府已举办了23场新闻发布会，以大量详实数字、事例，展现新疆各族人民群众安居乐业、团结和谐的生活。

华春莹说，新疆认真落实联合国《防止暴力极端主义行动计划》，采取预防性反恐和去极端化举措，有效保障了新疆的安全稳定，以及各族群众的生命安全。过去四年多，新疆没有再发生暴恐案件。中国想方设法为新疆各族人民提供培训、创造就业，鼓励、帮助和支持他们勤劳致富。

华春莹表示，蓬佩奥编造包括涉疆在内的各种谎言，是对包括2500万新疆人民在内的14亿中国人民的极大侮辱。蓬佩奥对事实视而不见，却将谎言奉为圭臬，反映出的不仅是他本人的品质低劣，而且反映出美国个别势力企图通过抹黑攻击中国和中共，制造所谓新疆问题，这以人权为幌子干涉中国内政。

她批评说：“正义也许会迟到，但不会缺席。这些年蓬佩奥散布的各种谎言和流毒必将随着他本人一起被扫进历史的垃圾堆，蓬佩奥之流也必将受到历史公正的审判和清算。”