下午察：郑爽代孕弃养一夜凉凉

中国流量小花郑爽前天被曝代孕再弃养的丑闻后，引发中国十多家官媒齐声谴责，痛批代孕是对生命的漠视令人发指，并强调中国禁止以任何形式实施代孕，同时，郑爽的商业合作也悉数被商家解约。

排山倒海的社会舆论，让长期以“真性情”和“清纯”形象示人的顶流明星郑爽，一夜之间彻底凉透。

男性郑爽与前男友张恒相识于综艺节目《这就是铁甲》，随后还以情侣身份参加了另一档真人秀。（互联网）

录音证据坐实代孕弃养

引爆这场风波的，是久未露面的郑爽前男友张恒，他周一（18日）在个人微博上发文，澄清他近期遭遇的诈骗、借高利贷等谣言攻击，同时表示自己和家人滞留美国一年多实属无奈，是因为“必须照顾并保护两个年幼无辜的小生命”，还晒出一张他抱着两个小孩的照片。

郑爽前男友张恒在微博上晒出两个小孩的照片引爆网络。(微博截图）

跟随这条爆炸性微博曝光的是两份美国出生证明，上面父母一栏均为张恒和郑爽。

更让人震惊的是，张恒方面还曝光了一段疑似郑爽和张恒及其双方父母关于如何处理孩子的录音。

对话中，郑爽因与张恒感情不睦而打算将孩子弃养，并爆粗口埋怨“七个月真的打不掉”，郑爽父亲则说“就跟医院说一下，就弃养呗……谁也养不起”。

而在昨晚最新一轮曝光的录音中，郑爽母亲提出可以将代孕的孩子送人，郑爽则说这是“做了一件好事”，“满足那些没有小孩的家庭”。

郑爽及其家人在电话录音中表示想弃养代孕的小孩。（互联网）

郑爽一家人言辞间透露出对生命的漠视和随意玩弄，引发中国网民的强烈愤慨，怒斥其“没有人性”“把小孩当玩具交易”。

郑爽回应被批避重就轻、语无伦次

郑爽在事件发酵一天一夜后于昨天中午在个人微博上首度作出回应，称“这是她非常伤心和私密的事情”，结果被别有用心地一步步曝光，不得不有所回应。

郑爽语无伦次的回应让人一头雾水。（微博截图）

郑爽说，中美两国的律师团队从前年开始就从未放弃过维护她及家人的合法权益，也没有放弃过与对方沟通调解。但在中国的法律程序中，她屡屡拒绝以曝光隐私的勒索。在美国的法律程序中，她也率先维权。

郑爽还称，身为艺人她深知中国对疫情的防控与重视。在中国国土之上她没有违背国家的指示，在境外也更是尊重一切的法律法规。

这段语焉不详的回应招致更多网民的反感和痛骂。网民将其解读为郑爽在为自己强辩：“我代孕的隐私被曝光”，“我在美国代孕合法”，“我在中国也没有犯法”，并质疑全文通篇并未对两个孩子的代孕弃养问题作出正面交代。

郑爽昨晚再度发文，指责张恒出轨并勒索钱财，称自己是个“大傻丫头”。而郑爽的父亲郑成华也写下长文批男方是渣男，骗钱还出轨多次。

郑爽和其父亲的反应并未拉回任何失分，反而被指回应牛头不对马嘴，不知所云，“越描越黑”。

多家官媒齐声痛批“代孕”郑爽或被封杀

郑爽代孕弃养消息传出后，包括紫光阁、央视、中共中央政法委长安剑、中国共青团等十多家官方媒体纷纷发文，集体谴责代孕行为既违背社会公德和公序良俗，也违反法律。

央视发文痛斥代孕行为。(微博截图）

央视新闻在官微中指出，前有代孕妈妈遭“退货”，后有某明星疑似代孕欲弃养，曝光录音中“打也打不掉，我都烦死了”更令人愤怒，“如此践踏底线，法律难容，道德难容！”

“长安剑”在官方公号发文，指“作为中国公民，因为代孕在中国被禁止，就钻法律空子就跑去美国，这绝不是遵纪守法”，似在间接回应郑爽的辩解。

文章还不点名的批评郑爽靠“疯疯癫癫、任性胡闹、缺爱卖惨的‘人设’……几度疯狂游走在法律边缘，把这样错乱的世界观、价值观、人生观，置于众目睽睽之下，贻害世风”。

《北京青年报》微信公众号“政知见”昨天就“代孕”话题还梳理出近年曾涉及“代孕”的落马官员，以强调中国官方对“代孕”的态度。

郑爽如何收场？

网传郑爽已被中国影视圈集体封杀。其中河北广电已发出通知，明示郑爽已被广电总局列为问题艺人，其所有节目内容必须下架。

多名制片人也私下表示，他们的戏剧和综艺节目不会再敢用郑爽。

嗅觉敏锐的商业合作伙伴和时尚杂志在郑爽陷入代孕弃养风波后火速撤离。

奢侈品牌PRADA在代孕风波后宣布终止与郑爽的代言合作（微博截图）

其中备受关注的一线奢侈品牌PRADA于昨晚宣布与郑爽终止不到十天的代言合作。

PRADA宣布终止郑爽代言后股价一度回弹。（路透社）

这使股票一度受到代孕事件影响的PRADA今天又反弹走高，收盘涨3.14%。

中国电影华鼎奖组委会今天取消了郑爽“第19届华鼎奖中国近现代题材电视剧最佳女演员”“第13届华鼎奖全国观众最喜爱十佳电视明星”荣誉称号。

组委会负责人指出，代孕弃养让郑爽的人设瞬间崩塌，与当初授予荣誉的初衷背道而驰，并称此种行为“践踏公民权益、败坏人伦道德，绝不能容忍。”

有网民今早透露，郑爽昨天如常参加了一档节目的录影，并在节目尾声表示“这是最后一次在大荧幕见到大家”，疑似准备“退圈声明”。

郑爽曾在直播节目中发脾气不合作被批缺乏专业精神。（视频截图）

看来，这个将自己疯癫的言行举止包装成“性情爽直”的话题女星，最终还是栽在了自己的“胡作非为”上。

