中国外交部：盼与拜登政府合作

中国外交部今天表示，希望美国新一届政府同中方相向而行，推动中美关系尽快回到正确发展轨道，并希望美国新任官员在新疆问题上做出自己的判断。

根据彭博社报道，即将离任的美国国务卿蓬佩奥今天称北京在该地区的镇压是“种族灭绝”。

中国外交部发言人华春莹在今天晚些时候举行的例行记者会上表示:“我们希望美国新政府与中国共同努力，相互尊重，妥善处理分歧，在更多领域开展更多互利合作。”

华春莹说:“我们始终相信中美关系是重要的，保持两国关系的稳定发展符合我们和国际社会的利益。”

蓬佩奥周二就中国对新疆维吾尔族穆斯林和其他少数民族的行动发表的评论标志着两国紧张局势再度升级，蓬佩奥这一言论很快得到了拜登提名的国务卿布林肯的支持。

华春莹今天在回应布林肯的言论时没有直接批评他，只说希望“新一届美国政府在新疆等问题上能够有自己合理、冷静的判断。”

美国上周禁止所有来自新疆的棉花产品和番茄进入美国，这引发了北京方面的抗议，并再次誓言捍卫中国企业。中国坚称，它正在打击该地区的分裂主义和极端主义。

华春莹说:“我们反对任何带有有罪推定的指控”，欢迎并希望在平等互信的基础上进行沟通，但也将毫不犹豫的维护自身利益、主权和发展利益。

