中国制裁蓬佩奥等28名特朗普政府高官

中国外交部在美国新任总统拜登宣誓就职一小时内，宣布对前特朗普政府28名“反华政客”实施制裁，其中包括前美国国务卿蓬佩奥。

外交部网站在21日凌晨12时许，在官网发新闻稿宣布这项消息。

文中强调，受制裁的28人及其家属“被禁止入境中国内地和香港、澳门，他们及其关联企业、机构也已被限制与中国打交道、做生意”。

文中指出，过去几年，美国一些反华政客出于一己政治私利和对华偏见仇恨，罔顾中美两国人民的利益，策划、推动实施了一系列疯狂的行径，严重干涉中国内政、损害了中国的利益、伤害了中国人民的感情，也严重破坏了中美关系。中国政府捍卫国家主权安全发展利益的决心坚定不移。

中国因此决定对在涉华问题上严重侵犯中国主权、负有主要责任的28名人员实施制裁，包括刚卸任的特朗普政府中的蓬佩奥、白宫贸易顾问、国家贸易委员会主任纳瓦罗、白宫国家安全顾问奥布莱恩、国务院东亚和太平洋事务助理国务卿史达伟、白宫副国家安全顾问博明、卫生部长阿扎尔、国务院次卿克拉奇、美国常驻联合国代表克拉夫特，以及2019年卸任的国家安全顾问博尔顿、2017年卸任的白宫首席策略师班农等人。

特朗普政府的外交、国家安全和经贸政策要员在执政时期，曾多次就经贸制裁、人权问题、冠病疫情等课题和中国展开激烈交锋。蓬佩奥卸任前一天（19日）就曾严厉指责中国正在新疆地区镇压维吾尔族穆斯林，并犯下了 “种族灭绝和反人类罪”。