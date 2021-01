拜登就职演说承诺修复与盟友关系 未提中国

美国新任总统拜登在就职演说中向世界喊话,强调美国将修复与盟友的关系,以身作则领导世界,但并未提及中美关系。

拜登在美东时间周三(20日)上午举行的就职典礼上发表演说时,聚焦于国内事务,呼吁美国抛开分歧,再次团结面对眼前“历史性的危机和挑战”,并且仅在发言的最后五分钟左右,简略地谈及其外交政策,承诺修复与盟友的关系。

他说:“这是我对我们边界以外发出的信息,美国经受了考验,并且因此变得更强。我们会修复与盟友的关系,再次与世界建立联系。这并不是为了应对昨天的挑战,而是为了应对今天与明天的挑战。”

拜登强调,美国将领导世界,不只是通过展示力量,而是以美国作为榜样的力量来领导(not merely by the example of our power but by the power of our example)。他强调,美国在和平、发展和安全方面,将成为世界强大且可靠的伙伴。拜登向国际喊话,誓言与世界重新接轨的主张,明显与特朗普“美国优先”的观念大不相同。

在中美关系近年来持续紧张的背景下,拜登政府的对华与外交政策备受关注。但拜登在约20分钟的就职演说中,只字未提中国和亚洲,也并未进一步阐述其外交政策。

由拜登提名的国务卿布林肯(Antony Blinken)和财政部长人选耶伦(Janet Yellen),在拜登就职前夕(19日)阐述拜登时代的美国对华政策时,曾强调美国仍视中国为“最重要的战略竞争对手”,暗示美国将继续采取强硬的对华政策,并且很可能在人权问题、台湾问题、经济制裁等主要摩擦点上,延续现有的政策方向。