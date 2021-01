官媒发文认为特朗普“走得好”

美国特朗普政府对华态度强硬,随着他们的四年年任期来到尾声,中国官媒新华社在美国前总统特朗普卸任前夕发推文,用英文打出“Good riddance, Donald Trump”(特朗普,走得好)。

新华社昨天(20日)下午在推特上发布这个贴文,并附上新华社上周六(16日)发文评论关于特朗普政府的网络链接,抨击特朗普政府对中国官员和产品采取制裁等行动,并指一小撮人为了推进“自私的政治利益”采取“不负责任的举动”,破坏中美两国关系。

文章以英文提到:“这些政客显然高估了他们影响中美关系进程的能力……他们也低估了中国采取一切措施维护其主权、安全与发展利益的实力和决心。”(those politicians have clearly overestimated their ability to influence the course of China-U.S. relations... They have also underestimated China's strength and determination to take all measures to safeguard its sovereignty, security and development interests.)

文章也间接向刚上台的拜登政府传达信息,强调中美两国在合作对抗冠病疫情、全球暖化等课题上“处于有利位置”,并呼吁美国决策者在未来不应让两国关系“被一小撮极端势力脱离正轨”(led astray by a small bunch of extreme forces)。