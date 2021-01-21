广电总局发文：不给丑闻劣迹者发声露脸机会

中国流量明星郑爽近日被曝出代孕弃养丑闻，引爆舆论谴责，十多家官媒发声狠批，中国广电总局主管的重点刊物昨天（20日）发文，直指郑爽“私德有亏”，并表态称不会为丑闻劣迹者提供发声露脸的机会。

中国国家新闻出版广电总局监管中心主管重点刊物《广电时评》昨晚在公众号上刊发文章，评论郑爽境外代孕、曾欲弃养一事，称代孕不是私事，与法不合，更违背社会公德和公序良俗。

文章直指，这样的演员“私德有亏”，无论作品如何，其本人在广播电视和网络视听上的社会公德示范作用不会积极正面。

文章指出，知名艺人作为公众人物应严格律己修身，“严私德，讲大德，守公德”。

文章强调，群众不愿意、不接受、也不允许丑闻劣迹者污染社会公德和公序良俗，“我们不会为丑闻劣迹者提供发声露脸的机会和平台”。

广电时评的文章一出就引起网友热议，很多网友表示，被广电总局发文点名批评且正式封杀的，郑爽可能是中国娱乐圈第一人。还有网友说，“原来真的可以封杀，那么那些吸毒出轨家暴的什么时候也封杀一下？”

郑爽代孕弃养丑闻近日曝光后，包括中共中央政法委长安剑、中国共青团、央视等十多家官方媒体已先后发文，集体谴责代孕行为既违背社会公德和公序良俗，也违反法律。