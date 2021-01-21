拜登当地时间周三近中午（新加坡时间周四凌晨1时）在国会大厦宣誓就职并发表就职演说，正式就任美国第46任总统。

以下是拜登就职演说的全文翻译：（来源：美国驻华大使馆）

首席大法官罗伯茨（Roberts）、副总统贺锦丽（Harris）、议长佩罗西（Pelosi）、领袖舒默（Schumer）、领袖麦康奈尔（McConnell）、副总统彭斯（Pence）、尊敬的来宾、美国同胞们，这是美国值得庆贺的日子。这是民主的日子，具有历史意义和满怀希望的日子，重整旗鼓和竭精励志的日子。经过长期的考验，美国已焕然一新。美国踔厉奋发，迎接挑战。今天，我们庆祝胜利，不是为了某一位候选人，而是为了一项事业，民主事业的胜利。人民，人民表达的意愿声声入耳。人民坚守的意志深铭肺腑。

我们再次认识到民主的宝贵。民主不免脆弱。朋友们，此时此刻民主已获全胜。

在这片神圣的土地上，仅在几天前还发生了妄图动摇国会大厦（Capitol）根基的暴力。现在，我们作为上帝庇护下的国度齐心合力，密不可分，遵循两个多世纪以来的传统进行权力和平转移。我们以我们美国独特的方式展望前景，坚持不懈，勇往直前，以乐观的态度，瞩望我们的国家实现我们认为能够完成和必须坚持的目标。

感谢两党前任诸位今天莅临会场。对他们表示我衷心的感谢。我知道——我知道我国宪法历久弥坚，我国的实力坚不可摧。昨晚卡特（Carter）总统与我通话时也谈到这一点。今天他不克出席，但我们向他毕生的服务表示敬意。

我刚刚宣读了他们每一位爱国者都曾宣读的神圣誓词。这份誓词由乔治·华盛顿（George Washington）第一次宣读。但美国的历程不能仅依靠我们中间的某一个人，也不能仅依靠我们中间的某些人，而需要依靠我们所有的人，依靠我们大家作为人民的一份子，努力实现更完美的联邦。这是一个伟大的国度，我们有优秀的人民。几个世纪以来，风潇雨晦，千难万险，不论和平与战争，我们已走到今天，但我们仍任重道远。

我们将以疾风迅雷之势和紧迫的心情勇往直前，因为我们在这个充满危险和重大机遇的严冬需要完成大量的工作。有众多的问题需要修补，有众多的状态需要恢复，有众多的伤口需要愈合，有众多的工程需要建设，还有众多的收获需要实现。与我们现在面临的情况相比，我国历史上很少有人经历了如此众多的挑战，也很少有人经历了如此严峻的艰难处境。

百年罕见的病毒悄悄地侵袭了全国。一年内美国的死亡人数达到第二次世界大战（World War II）期间美方人员的死亡总数。数百万个工作岗位消失。成千上万的工商企业关闭。近400年来争取种族正义的呼声激励了我们。实现正义的梦想不能再有任何延误。

对生存的渴望来自星球本身。这个呼声无比紧迫，无比清晰。现在，政治极端主义、白人至上主义、国内恐怖主义甚嚣尘上，我们必须加以抗击，我们必将战无不胜。

为了抗击这些挑战，为了恢复心灵，为了保障美国的未来，需要加倍努力，不能仅付诸于言辞。这需要实现民主政体最难以把握的问题，团结。团结。在那一年的1月，1863年的新年，亚伯拉罕·林肯（Abraham Lincoln）签署解放宣言。总统在他的笔触及这份文件之时说到，“如果我能够留名史册，必是因为这个动作，我为之付出了全部心血。”

“我为之付出了全部心血。”今天，在今年1月份，我付出的全部心血是：让美国团结起来，团结我们的人民，团结我们的国家。我吁请每一位美国人与我一起加入这个事业。

团结一致打击我们面临的敌人，愤懑、怨艾和仇恨、极端主义、无法无天、暴力、疾病、缺乏工作和丧失希望。我们团结一致就可以完成伟大的使命，重要的使命。

我们能够纠正错误。我们能够让人们获得好工作。我们能够让子女在安全的学校受教育。我们能够战胜这个致命的病毒。我们能够奖励——奖励工作和重建中产阶级，使医疗护理保障所有人的健康。我们能够实现种族正义，我们能够使美国再次成为全世界首要的正义的力量。

我知道，谈到团结，某些人会感到如今这个话题似乎有些愚不可及。我知道，使我们分裂的力量根深蒂固，是很现实的存在。但是，我还知道，这并非新的现象。我们的历史经常面临两方面相持不下的争斗，一方面是我们关于人人生而平等的美国理念，另一方面是种族主义、本土主义、恐惧、妖魔化等使我们长期撕裂的冷酷丑陋的现实。

这场战役旷日持久，胜利从来无法获得担保。经历了南北战争、大萧条（Great Depression）、世界大战（World War）、9/11，通过斗争、牺牲和挫折，我们善良的天使永远百战百胜。在以往每一个时刻，我们都有足够的力量——我们有足够的力量——戮力同心，推动我们大家勇往直前。现在我们可以这样做了。

历史、信仰和理性指路，团结之路。我们能够将彼此不视为敌人，而是邻居。我们能够以尊严和尊重彼此相待。我们能够把力量联合在一起，停止叫喊，降低温度。因为没有团结，不会有和平，只会有怨恨和怒火。不会有进步，只会有令人精疲力竭的愤怒。不会有国家，只会有混乱国态。

这是我们面对危机与挑战的历史时刻，团结是前行之路。我们必须以美利坚合众国的姿态面对这一时刻。如果我们这样做，我向你们担保，我们不会失败。在美国，当我们共同行动时，绝对从来不曾失败过。

因此今天，此时此刻，在此地，让我们重新出发，我们所有人。让我们重新开始相互倾听。相互听到彼此。相互看到彼此。相互尊重彼此。政治不必是熊熊烈火，将所及之处化为灰烬。每一个分歧无需成为全面开战的理由。我们必须拒绝那种玩弄事实本身，甚至编造事实的文化。

我的美国同胞们，我们必须与此不同。美国必须胜过那种状态，我相信美国比那种状态优胜得多。只要环视四周。我们站在这里，在国会穹顶的影子下，正如先前提到的，它在内战中落成，正值联邦本身名副其实地处于危机关头。然而，我们经受住了，我们胜利了。

我们站在这里，眺望着金博士(Dr. King)讲述他的梦想的大草坪。我们站在这里，它是108年前另一次就职仪式时，成千上万抗议者试图阻挡为争取投票权而勇敢游行的妇女的地方。今天，我们美国历史上首位女性民选国家领袖——副总统贺锦丽（Kamala Harris）在这里宣誓就职。

不要告诉我情况不可改变！

我们站在这里，面向波多马克河（Potomac）彼岸的阿灵顿公墓（Arlington Cemetery），那里永久安息着为国家奉献了全部最后力量的英雄们。我们站在这里，仅仅几天前，骚乱暴徒以为他们可以用武力窒息人民的意愿，停止我们民主的运作，把我们从这个神圣之地赶走。它没有得逞。它永远不会得逞。今天不会。明天不会。永远不会。永远不会。

对所有支持我们竞选的人，我对你们给予我们的信任深感荣幸。对所有没有支持我们的人，让我这样说，请在我们前进中听我的话语。请对我和我的心做一估量。

如果你仍然有不同意见，没关系。这就是民主。这就是美国。有和平表达异议的权利。在我们共和国的保护栏中，这也许是这个国家最强有力之处。但是，请听清我的话，不同意见绝不能导致分裂。我向你们保证，我将是全体美国人的总统，全体美国人。我向你们保证，我将为没有支持我的人同像为支持我的人一样努力搏斗。

许多世纪以前，我教会中的一位圣贤圣奥古斯丁（St. Augustin）写道，一群人是由他们所共同热爱的目标界定的群体。由他们所共同热爱的目标界定。什么是我们美国人共同热爱的目标，能够界定我们是美国人？

我想我们知道。机会，安全，自由，尊严，尊重，信誉，还有的确，真实。最近几周和几个月让我们得到了痛苦的教训。有真实，有谎言，为权和为利而散布的谎言。

我们每个人作为公民，作为美国人，都有职责和责任维护真实和击败谎言，特别是作为领袖，作为已经宣誓忠诚宪法和保护国家的领袖。

请注意————我理解，我的许多美国同胞对未来怀着恐惧与不安。我理解，他们担心他们的工作。我理解，就像我父亲一样，他们夜晚躺在床上仰望天花板在想，我能不能保住我的健康保险，我能不能付得起按揭；在想着他们的家庭，下一步会怎样。我向你们保证，我明白这点。

但是，答案不是转向闭关自守，退缩到各种派别中，不信任外貌不一样——与你的外貌或祈祷方式不一样的人或者与你不是从同样来源获得新闻的人。我们必须结束这种不文明的交战，把红与蓝对立，乡村与——乡村与城市对立，保守与自由对立。如果我们敞开心胸而不是硬化心肠，我们能够做到。

如果我们能展现一些宽容和谦卑，如果我们愿意站到他人的位置上——就像我母亲说的那样——只是片刻时间，站到他们的位置上。因为生活就是这样：无法说命运将给你带来什么。

有些时候你需要一只援手。另一些时候我们被召唤伸出援手。生活就是这个样子。这就是我们如何相互关照。

如果我们是这样，我们的国家将会更强大、更繁荣、更能准备好迎接未来。而且我们仍能持不同意见。我的美国同胞们，在我们面前的工作中，我们将彼此需要。我们需要我们的全部力量来保持——来坚持度过这个黑暗的冬季。我们正在进入可能是最艰苦、最致命的这一病毒的疫情期。

我们必须搁置政治因素，最终能作为一个国家，一个国家，来面对这场疫情。而且我向你们做出这个承诺。正如《圣经》所言：“一宿虽然有哭泣，早晨便必欢呼。”我们将共同度过这个时期。共同度过。诸位，我曾在众议院和参议院共事过的在座的各位同仁，我们都知道，全世界正在注视着，今天正在注视着我们所有人。而这就是我要对那些我们的边境以外的人所说的话。

美国经受了考验，而且我们因此变得更加强大。我们将修复我们的联盟并再次同全世界交往。不仅要应对昨日的挑战，而且要应对今日和明日的挑战。

我们将以我们的榜样为力量来引领，而不仅仅是以我们的力量为榜样。我们将成为和平、进步和安全的一个强有力的、可信赖的伙伴。

你们都知道，我们这个国家已经经受了如此之多。我想请你们和我一起默祷片刻，以缅怀在过去一年中被疫情夺走的400,000名我们的美国同胞——母亲、父亲、丈夫、妻子、儿子、女儿、朋友、邻居和同事。我们将成为自己知道能够而且应当成为的人民和国家，以此来纪念他们。

因此，我请求你们，让我们为那些被夺去生命的人、为那些被留下来的人，并为我们的国家静默祈祷。

[静默片刻]

阿门。诸位，这是一个考验的时刻。我们面对着对我们的民主以及对真理的攻击。一种正在肆虐的病毒、日益加剧的不平等、系统性种族主义的刺痛，以及一场环境危机。还有美国在世界上的作用。其中任何一个都足以对我们构成深远挑战。但事实是，我们同时面对这所有一切。让这个国家面对我们所曾肩负过的最严峻的责任之一。现在我们将经受考验。

我们将会挺身而出吗，我们所有人？现在是拿出胆魄的时候了，因为要做的事如此之多。而且这是肯定的。我向你们保证，我们将接受评判，你和我，根据我们如何解决我们这个时代的这些连锁危机。我们是不是能挺身而出，这是问题所在。我们将能主宰这个罕见的艰难时刻吗？

我们将能履行我们的义务，为我们的子孙后代留下一个新的、更好的世界吗？我相信我们必须这么做。我确信你们也是如此。我相信我们将能这么做。当我们这么做的时候，我们将谱写美利坚合众国历史上的下一个伟大篇章，一个美国的历程，听起来好似对我而言意味深长的一首歌。这首歌名叫《美国赞歌》（American Anthem）。其中有一段歌词尤为醒目，至少于我而言。

这段歌词是：“几个世纪的努力和祈祷让我们走到了今天。我们的业绩将是什么？我们的子孙后代将如何评说？当我的日子逝去时，让我在心里知道。美国，美国，我把我最好的献给了你。”让我们来添加。让我们为我们的伟大国度正在展开的历程来添加我们自己的努力和祈祷。

如果我们这样做，那么当我们的日子逝去时，我们的子孙后代将会这样说我们：他们尽了最大努力，他们尽到了自己的义务，他们愈合了一片破碎的大地。我的美国同胞们，我在今天结束时重申开始时在上帝和你们所有人面前发出的神圣誓言。我向你们保证，我将始终对你们坦诚相待。我将捍卫宪法。我将捍卫我们的民主。我将捍卫美国。

而且我将给予所有，你们所有人，让你们——我所做的每件事都服务于你们，只考虑可能性而不考虑权势，只考虑公众福祉而不考虑个人损失。我们将共同谱写一个美国历程：充满希望而不是恐惧，团结而不是分裂，光明而不是黑暗。一个高尚且有尊严的、关爱且抚平创伤的、伟大且美好的历程。

让这一历程来指引我们，让这一历程来激励我们，让这一历程来告诉未来后世我们响应了历史的召唤，我们抓住了这个时刻。民主和希望、真理和正义没有在我们眼前消亡，而是欣欣向荣，美国在国内保障了自由并再一次成为世界的灯塔。这是我们对先辈、对彼此、对后代的承诺。

因此，怀着坚定的意志和决心，我们着手于我们这个时代的各项任务，在信仰的支撑下、在信念的驱使下，奉献于彼此以及我们全心热爱的这个国家。愿上帝保佑美国，愿上帝保护我们的军队。谢谢你，美国。

