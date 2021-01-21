胡润品牌榜：贵州茅台连三年居首

胡润发布200强中国品牌，其中贵州茅台品牌价值上涨63%，连续第三次成为“最具价值中国品牌”。200强中60%（118个）是民营品牌，比去年多八个。

据新浪财经报道，继1月12日发布“胡润世界500强”之后，胡润研究院今日发布《2020胡润品牌榜》（Hurun Most Valuable China Brands 2020），200强最具价值中国品牌上榜。

根据胡润发布的排行榜，贵州茅台品牌价值上涨63%，首次突破1万亿元（人民币，约2000万新元），连续第三次成为“最具价值中国品牌”。天猫品牌价值上涨53%至4900亿元，排名上升一位至第二。五粮液品牌价值翻了一番，达到2，950亿元排名上升七位至第五。

美团品牌价值上涨三倍，达到2400亿元，从第31位跃居第七。工商银行和建设银行跌出十强，工行以1750亿元位列第15名，建行以1400亿元位列第19名。

200强中60%（118个）是民营品牌，比去年多八个。58个民营品牌进入全国百强，比去年多五个。八个民营品牌进入全国十强，比去年多三个。38个新上榜品牌中，33个是民营品牌。

17个品牌过去一年品牌价值增长超一倍，其中，农夫山泉增长近17倍，是榜单上价值涨幅最大品牌；其次是作业帮和猿辅导，都增长近四倍。医疗健康行业过去一年价值增长最快，平均涨幅74%；其次是酒类和电商零售行业，平均涨幅分别达66%和47%。

上榜品牌最多的三大城市仍然是北京、上海和深圳，分别有67个、33个和21个，占整张榜单近六成。

金融仍然是上榜品牌数量最多的行业，今年有42个金融品牌上榜，比去年多两个；传媒与娱乐、生活服务行业并列第二，分别有17个品牌上榜。三大行业上榜品牌数量占整张榜单近四成。

阿里巴巴共7个品牌上榜，成为上榜品牌最多的母公司，其中排名前三的是天猫、淘宝和饿了么。腾讯控股、洋河股份和云南中烟分别有三个品牌上榜。有七家母公司都有两个品牌上榜，分别是蚂蚁集团、贝壳集团、湖南中烟、江苏中烟、泸州老窖、美团和字节跳动。