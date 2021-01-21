卸任FCC主席称中国对美电信构成威胁

刚卸任的美国联邦通信委员会（FCC）前主席阿吉特·派认为，潜在中国间谍活动，以及中国方面可能对美国电信网络和互联网自由所构成的威胁，会是美国监管机构未来四年将面临的最大国家安全问题。

阿吉特·派（Ajit Pai）在路透社今天（21日）发布的专访中说，来自中国的多个举动值得关注，包括监视、经济间谍活动和中国可能“在美国或世界各地的网络安装恶意软件”。他说：“如果使用不安全的设备来处理敏感信息，就可能发生许多不好的事情。”

美国前总统特朗普2017年1月宣布阿吉特·派FCC主席，并在特朗普政府的任期于昨天（20日）结束当天卸下主席职务。FCC在阿吉特·派任职期间压制华为、中兴等中国企业。FCC上个月开始撤销中国电信在美国的运营授权书。

FCC去年4月首次警告，他们可能终止包括中国电信在内的三家中国国电信公司在美国的业务。

FCC在2019年投票阻止中国移动获得在美国提供电信服务的权利，原因是一旦获得批准，中国政府可能借此进行间谍活动。

阿吉特·派执掌时期的FCC也正式将华为和中兴通讯列入国家安全威胁，并禁止美国公司动用83亿美元（109亿新元）的政府资金购买这些公司的设备。美国国会去年12月也针对用于美国网络且在中国制造的设备批准拨款19亿美元，以支付更换这些设备的费用。

在美国机构提出国安方面的疑虑后，FCC去年4月批准谷歌提出的使用部分美亚海底电信电缆的请求，但获准使用的电缆不能链接到香港。